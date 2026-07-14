Un incendie dramatique à la tour Oxy en plein centre de Bruxelles a coûté la vie à au moins deux personnes mardi. Plusieurs ouvriers sont toujours portés disparus, et une enquête est en cours pour déterminer les causes.

Au moins deux morts dans un incendie sur un chantier à Bruxelles

Au moins deux morts dans un incendie sur un chantier à Bruxelles

AFP Agence France-Presse

Au moins deux personnes sont décédées mardi à Bruxelles dans un incendie qui s'est déclaré dans une tour de logements actuellement en rénovation, où travaillaient plus de 200 ouvriers, ont indiqué les autorités locales. Plusieurs ouvriers se sont retrouvés coincés dans un ascenseur au moment où le sinistre se propageait via la cage d'ascenseur, selon les premiers éléments.

Les secours n'avaient pas encore pu dégager le groupe en milieu d'après-midi, mais ont pu observer à l'intérieur de la cabine plusieurs corps de personnes décédées, a expliqué aux médias Brecht Speybrouck, auditeur du travail de Bruxelles. «On a trouvé des corps mais combien on ne peut pas dire (...) certainement deux, peut-être trois», a affirmé Brecht Speybrouck.

Encore des ouvrier disparus

Il a aussi souligné que six ouvriers présents dans la matinée sur le chantier n'avaient pu être contactés dans l'après-midi. Les corps retrouvés, toujours non identifiés, pourraient être ceux de certains «disparus».

Les pompiers ont été appelés peu avant 08h pour un feu à l'origine indéterminée s'étant déclaré au 2e étage du bâtiment, connu à Bruxelles comme la tour Oxy, en plein centre-ville. L'incendie s'est propagé au 1er étage ainsi qu'au deuxième sous-sol par le biais d'au moins une cage d'ascenseur, a précisé à l'AFP un porte-parole des pompiers.

«Horrifié»

Le feu était éteint en début d'après-midi mais la protection civile a été appelée en renfort pour tenter des dégager les victimes prises au piège. «Tous les étages ne sont pas encore accessibles», a dit à l'AFP un porte-parole du bourgmestre Philippe Close. Le ministre belge de l'Intérieur Bernard Quintin s'est dit «horrifié» par le drame.

«Mes pensées émues vont aux victimes, à leurs proches et à celles et ceux qui sont encore dans l'attente. Un immense merci à nos pompiers et à tous les services qui restent mobilisés», a-t-il écrit dans un message sur le réseau X. Une enquête a été ouverte par l'Auditorat du travail, la section du ministère public chargée de veiller au respect du droit du travail et des droits sociaux.