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Importants moyens de secours déployés
Deux morts dans un accident de bus touristique en Bavière

Deux personnes sont mortes dimanche en Bavière dans l’accident d’un autocar transportant des ressortissants philippins. Le véhicule s’est renversé sur l’A96 près de Buchloe, faisant également de nombreux blessés légers.
Publié: il y a 33 minutes
Deux personnes ont été tuées et de nombreux passagers blessés dans l'accident d'un autocar sur une autoroute en Bavière.
Photo: dpa
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ATS Agence télégraphique suisse

Deux personnes ont été tuées et de nombreux passagers blessés dimanche dans l'accident d'un autocar sur une autoroute en Bavière, dans le sud de l'Allemagne, a indiqué la police régionale.

L'autocar, qui appartient à une compagnie de voyages, transportait entre 40 et 50 ressortissants philippins, a indiqué à l'AFP une porte-parole de la préfecture de police de Haute-Bavière.

Le véhicule est sorti de la chaussée

Le véhicule qui circulait sur l'autoroute A 96 est sorti de la chaussée avant de se renverser près de Buchloe, dans le district de l'Ostallgäu, une région proche de la frontière autrichienne, a-t-on indiqué de même source.

La porte-parole a fait état de «nombreux blessés légers». D'importants moyens de secours ont été déployés sur place et l'autoroute a été fermée dans les deux sens de circulation.

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