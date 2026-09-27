Deux personnes ont été tuées et de nombreux passagers blessés dimanche dans l'accident d'un autocar sur une autoroute en Bavière, dans le sud de l'Allemagne, a indiqué la police régionale.
L'autocar, qui appartient à une compagnie de voyages, transportait entre 40 et 50 ressortissants philippins, a indiqué à l'AFP une porte-parole de la préfecture de police de Haute-Bavière.
Le véhicule est sorti de la chaussée
Le véhicule qui circulait sur l'autoroute A 96 est sorti de la chaussée avant de se renverser près de Buchloe, dans le district de l'Ostallgäu, une région proche de la frontière autrichienne, a-t-on indiqué de même source.
La porte-parole a fait état de «nombreux blessés légers». D'importants moyens de secours ont été déployés sur place et l'autoroute a été fermée dans les deux sens de circulation.