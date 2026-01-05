Quinze chauffeurs de bus ont été arrêtés à Barcelone pour avoir transporté des migrants sans papiers ni billets entre la France et l’Espagne, a annoncé la police espagnole.

Ils transportaient des migrants entre la France et l'Espagne, 15 chauffeurs de car arrêtés

AFP Agence France-Presse

Quinze conducteurs de cars de lignes internationales ont été arrêtés dans la province de Barcelone, accusés d'avoir transporté entre la France et l'Espagne des migrants en situation irrégulière, parfois sans billet ni documents d'identité, a annoncé lundi la police nationale espagnole.

«Les personnes interpellées profitaient de leur statut de conducteurs officiels de lignes régulières internationales, principalement sur l'itinéraire Paris-Barcelone, pour faire entrer sur le territoire national des étrangers sans papiers ou dépourvus de visa, en échange de sommes d'argent», explique la police dans un communiqué. Il s'agit, selon le communiqué, «d'un nouveau genre de trafic illicite de personnes dans le secteur du transport international terrestre».

Les migrants versaient entre 20 et 400 euros pour pouvoir voyager sans papiers, sans billet de transport ou avec un billet au nom d'une autre personne. Les conducteurs leur permettaient d'accéder au véhicule et coordonnaient l'opération avec des intermédiaires présents dans les gares routières et extérieurs aux entreprises de transport.

Les personnes arrêtées sont poursuivies pour délit d'aide à l'immigration irrégulière.