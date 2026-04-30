Une femme de 19 ans a été arrêtée mardi à l'aéroport de Bangkok en tentant de passer en contrebande 30 tortues protégées sous ses vêtements. Les autorités enquêtent sur un éventuel réseau criminel.

Elle se fait arrêter à l'aéroport avec 30 tortues sous ses vêtements

Elle se fait arrêter à l'aéroport avec 30 tortues sous ses vêtements

AFP Agence France-Presse

Une Taïwanaise a été arrêtée à l'aéroport de Bangkok pour avoir tenté de passer en contrebande 30 tortues protégées, dissimulées sous ses vêtements, ont annoncé les services thaïlandais de protection de la faune.

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Les soupçons des autorités ont été éveillés par les mouvements inhabituels de la jeune femme de 19 ans, qui s'apprêtait à embarquer pour Taipei tôt mardi matin, a indiqué le département thaïlandais de la conservation de la faune dans un communiqué publié mercredi.

Une fouille effectuée dans le terminal des départs de l'aéroport de Suvarnabhumi à Bangkok a permis de découvrir des tortues étoilées d'Inde attachées à son corps, a précisé le département. Sur ces tortues, 29 étaient vivantes et une morte. «La suspecte avait utilisé du ruban adhésif pour immobiliser les animaux, les avait placés dans des sacs en tissu et les avait attachés à son corps pour échapper à la détection», ont ajouté les autorités.

Une valeur de 9000 dollars

Selon les douanes thaïlandaises, ces tortues, protégées par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), atteignent des prix élevés sur le marché noir. Elles ont estimé la valeur totale des tortues saisies à environ 9000 dollars.

La jeune femme a été inculpée pour transport illégal d'animaux et fraude douanière. Les autorités ont indiqué qu'une enquête était en cours pour déterminer si elle faisait partie d'un réseau de contrebande plus vaste.

Les tortues étoilées d'Inde sont classées comme espèce «vulnérable» par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), qui souligne qu'elles sont particulièrement ciblées pour répondre à la demande internationale en tant qu'"animaux de compagnie exotiques».

La Thaïlande est une plaque tournante majeure pour les trafiquants d'animaux sauvages, qui vendent souvent des espèces menacées très prisées sur le lucratif marché noir asiatique.