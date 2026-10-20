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Un Suisse arrêté aux Baléares
Cet escroc présumé faisait miroiter des gains mirobolants à ses victimes

La police espagnole a arrêté samedi un Suisse recherché pour fraude à l'investissement en cryptomonnaies. Il aurait escroqué 100'000 euros en Allemagne via une plateforme promettant des rendements élevés.
Publié: il y a 24 minutes
Le Suisse a été arrêté dans le port de la ville de Ciutadella.
Photo: DR
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ATS Agence télégraphique suisse

La police espagnole a arrêté samedi, sur l'île de Minorque, un Suisse recherché par les autorités allemandes pour une affaire présumée de fraude à l'investissement liée aux cryptomonnaies. Un mandat d'arrêt européen avait été émis à son encontre en vue de son extradition vers l'Allemagne.

En 2020 et 2021, cet homme aurait escroqué plusieurs personnes en Allemagne pour un montant total d'environ 100'000 euros. Il aurait été à la tête d'une entreprise qui proposait, via une plateforme, des investissements dans les cryptomonnaies et garantissait des rendements hebdomadaires compris entre 0,5% et 3%, selon le communiqué de la police nationale espagnole. Les investisseurs n'ont toutefois reçu ni les bénéfices promis, ni leur argent.

Le suspect a été arrêté samedi dans le port de la ville de Ciutadella, peu avant d'embarquer pour Majorque, a indiqué la police. Après son arrestation, l’homme a été conduit devant la justice. Une juge de la Cour nationale de Madrid a entre-temps ordonné sa mise en détention provisoire. Aucune autre information concernant les victimes présumées ni l’identité du suspect n’a été communiquée pour l’instant.

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