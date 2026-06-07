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Tour de contrôle évacuée
L'aéroport de Munich est à l'arrêt à cause d'une odeur de fumée

L'aéroport de Munich est à l'arrêt depuis 20h33. Les vols ont été suspendues en raison d'un incendie dans la tour de contrôle.
Publié: il y a 54 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 46 minutes
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Le trafic aérien est actuellement suspendu à l'aéroport de Munich.
Photo: IMAGO/Ardan Fuessmann
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AFP Agence France-Presse et Angela Rosser

Le trafic aérien a été interrompu dimanche soir à l'aéroport de Munich, dans le sud de l'Allemagne, après que des employés ont signalé une odeur de fumée dans la tour de contrôle, a indiqué un porte-parole de l'aéroport à l'AFP.

La tour de contrôle a été évacuée par précaution et les décollages et atterrissages ont été suspendus à partir de 20h33. Aucun feu ni fumée n'ayant été détectés dans la tour, les autorités tentent de déterminer l'origine de l'odeur, a précisé le porte-parole.

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