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Face aux cyberattaques et droits de douane
Jaguar Land Rover annonce 4000 suppressions de postes sur deux ans

Jaguar Land Rover prévoit de supprimer 4000 emplois d'ici deux ans face aux difficultés du secteur automobile. Le constructeur britannique est notamment fragilisé par une cyberattaque et les droits de douane américains.
Publié: 13:11 heures
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Dernière mise à jour: 13:16 heures
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Le constructeur britannique a annoncé son intention de supprimer 4000 postes d'ici deux ans, après plusieurs mois de turbulences.
Photo: AFP

Le constructeur automobile britannique de luxe Jaguar Land Rover a annoncé lundi son intention de supprimer 4000 postes d'ici deux ans, après plusieurs mois de turbulences marquées par une cyberattaque qui a paralysé sa production, ainsi que les droits de douane de Donald Trump sur le secteur.

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«L'industrie automobile est confrontée à des défis majeurs, avec des évolutions technologiques au milieu d'une concurrence intense et d'une incertitude géopolitique persistante», a expliqué dans un communiqué PB Balaji, le directeur général de JLR, qui emploie plus de 40'000 personnes dans le monde, majoritairement au Royaume-Uni.

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