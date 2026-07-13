L'acteur Sam Neill est décédé lundi à Sydney, en Australie, a annoncé sa famille sur Instagram. Révélé au grand public en 1993 grâce à son rôle dans «Jurassic Park», il avait aussi marqué les esprits dans la série «Peaky Blinders», où il incarnait le major Campbell.

Sam Neill, célèbre acteur de «Jurassic Park», est décédé à l'âge de 78 ans

Sam Neill, célèbre acteur de «Jurassic Park», est décédé à l'âge de 78 ans

Dimitri Faravel Journaliste Blick

Le monde du cinéma est en deuil. La famille de Sam Neill a annoncé lundi, sur le compte Instagram de l'acteur, son décès survenu à Sydney, en Australie, à l'âge de 78 ans.

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«C'est avec une immense tristesse que la whānau (famille élargie, en maori) de Sam Neill annonce son décès, survenu lundi 13 juillet à Sydney, en Australie. Sam était entouré de ses proches et nous a quittés avec la dignité qui l'a accompagné tout au long de sa vie. Cette disparition a été soudaine et inattendue, mais la famille trouve un certain réconfort dans le fait que Sam était toujours en rémission de son cancer. (...) D'autres informations seront communiquées ultérieurement.», peut-on lire sur la publication.

Sam Neill avait conquis un public de plusieurs millions de spectateurs en 1993 grâce à son rôle du paléontologue Alan Grant dans «Jurassic Park» de Steven Spielberg. Ce personnage emblématique l'avait propulsé au rang de star internationale et est resté indissociable de son nom jusqu'à la fin de sa carrière. Les plus jeunes générations le connaissent également pour son interprétation du major Campbell dans la série à succès «Peaky Blinders».