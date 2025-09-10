Un vaccin contre la chlamydia chez les koalas vient d'être approuvé en Australie. Cette avancée visa à sauver l'espèce menacée, la maladie étant responsable de la moitié des décès dans la nature.

L'Australie vole au secours de ses koalas avec un nouveau vaccin

Le koala a été déclaré espèce en danger. Photo: China News Service via Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

Les autorités australiennes ont approuvé un vaccin pour koalas contre la chlamydia, ont annoncé mercredi des chercheurs. Cette maladie est responsable de la moitié des décès du marsupial dans la nature.Les essais du vaccin ont montré qu'il diminuait d'au moins 65% la mortalité des populations sauvages et réduisait le risque de développer la maladie pendant la période de reproduction.

Son autorisation signifie qu'il peut désormais être déployé à l'échelle nationale.La chlamydia, maladie sexuellement transmissible, mène les koalas sauvages vers l'extinction, en particulier dans le sud-est de l'Etat du Queensland et en Nouvelle-Galles du Sud, affirme le professeur Peter Timms, chercheur à l'University of the Sunshine Coast.

Dans ces zones, «les taux d'infection au sein des populations sont souvent d'environ 50% et peuvent dans certains cas atteindre 70%», explique le professeur Timms.La chlamydia a été observée pour la première fois chez ces animaux il y a une cinquantaine d'années, et a décimé des populations entières durant les décennies suivantes.

Espèce en danger

La bactérie peut entraîner la cécité, des infections de la vessie, la stérilité voire la mort. Les antibiotiques étaient jusqu'ici le seul traitement disponible, mais ils perturbaient la digestion des koalas et ne les protégeaient pas contre de futures infections.

Les marsupiaux de la côte est, discrets et difficiles à dénombrer, ont été officiellement inscrits sur la liste des espèces en danger par le gouvernement australien en février 2022. Outre la chlamydia, l'expansion urbaine et la déforestation déciment les marsupiaux emblématiques du pays.

Aujourd'hui, l'Australie n'abrite plus que quelques centaines de milliers de koalas, selon les estimations, alors qu'ils étaient des millions avant l'arrivée au XVIIe siècle des Européens.Mais les efforts se poursuivent pour les protéger. Dans le Queensland, un essai vaccinal couplé à des mesures de contrôle de la circulation routière et de protection contre les prédateurs a connu un tel succès qu'une population de koalas vouée à l'extinction d'ici dix ans s'est remise à croître.