Anthropic s'allie à SpaceX pour exploiter le centre de données Colossus One. L'accord, annoncé mercredi à San Francisco, doublera les capacités de son IA Claude Code et bénéficiera aux développeurs et petites équipes.

Anthropic va utiliser des centres de données SpaceX pour son IA

Anthropic va utiliser des centres de données SpaceX pour son IA

AFP Agence France-Presse

Anthropic a annoncé mercredi un partenariat avec SpaceX, la société spatiale d'Elon Musk, pour utiliser l'intégralité de la capacité de calcul de son centre de données Colossus One, dédié jusqu'ici à l'intelligence artificielle (IA) du milliardaire américain.

Ce nouvel accord permettra à Anthropic de doubler les limites d'utilisation de Claude Code pour ses abonnés aux plans Pro, Max, Team et Enterprise, et d'augmenter considérablement ses quotas pour les développeurs, a indiqué Ami Vora, directrice des produits de la société, sous contrainte pour assurer la demande croissante dans sa compétition avec OpenAI.

«Nous rendons cela possible en élargissant nos partenariats de calcul. Nous nous associons à SpaceX pour utiliser l'intégralité de la capacité de leur centre de données Colossus One, et nous investissons cela directement au profit des développeurs individuels et des petites équipes», a-t-elle déclaré sur la scène de la conférence annuelle des développeurs d'Anthropic à San Francisco, suscitant un frisson dans la salle remplie d'ingénieurs de la Silicon Valley.