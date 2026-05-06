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Un centre commercial ravagé par un incendie en Iran
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Plusieurs morts:Un centre commercial ravagé par un incendie en Iran

Au moins 8 morts
Dramatique incendie d'un centre commercial près de Téhéran

Un incendie meurtrier a ravagé un centre commercial à Andisheh, près de Téhéran, mardi. Au moins huit personnes ont perdu la vie et 10 autres ont été blessées.
Publié: il y a 9 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 3 minutes
Un mandat d'arrêt a été délivré contre le constructeur du bâtiment
Photo: DR
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ATS Agence télégraphique suisse

Au moins huit personnes ont été tuées et une quarantaine blessées dans l'incendie d'un centre commercial dans une ville proche de Téhéran, a rapporté mercredi la télévision d'Etat.

L'incendie a débuté mardi dans ce centre commercial de la ville d'Andisheh qui héberge 250 commerces et une cinquantaine de bureaux situé à une trentaine de kilomètres de la capitale, selon les autorités locales.

Mandat d'arrêt contre le constructeur

Des images diffusées mardi par les médias iraniens montraient plusieurs étages en flammes, laissant s'échapper d'épaisses fumées noires. Le parquet a ouvert une enquête afin de déterminer les raisons de ce drame et a délivré un mandat d'arrêt contre le constructeur du bâtiment.

Les incendies sont fréquents en Iran mais font rarement des victimes. En juin 2020, une puissante explosion provoquée par des bonbonnes de gaz qui avaient pris feu dans une clinique du nord de Téhéran avait fait au moins 19 morts. En janvier 2017, un incendie dans un centre commercial de 15 étages à Téhéran avait fait au moins 22 morts, dont 16 pompiers.


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