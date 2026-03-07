DE
FR

Au moins 4 morts
De violentes tornades frappent le Michigan

Des tornades ont frappé le Michigan vendredi, causant au moins quatre morts et plus de dix blessés. La gouverneure Gretchen Whitmer a mobilisé un centre d'urgence pour faire face à cette catastrophe.
Publié: il y a 18 minutes
La commune de Three Rivers a subi des dégâts pendant le passage d'une tornade.
Photo: Devin Anderson-Torrez
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Des tornades ont fait au moins quatre morts et plus de dix blessés vendredi dans l'Etat du Michigan, dans le nord des Etats-Unis, ont rapporté les autorités. La gouverneure Gretchen Whitmer a activé un centre d'opérations d'urgence pour coordonner les secours.

Une personne a été tuée dans le comté de Cass, dans le coin sud-ouest de l'Etat, selon le shérif local qui a également fait état de «plusieurs blessés».

Selon la chaîne locale WTVB citant le shérif local, une autre tornade près d'Union City, dans le sud du Michigan, a fait trois morts et douze blessés.

La gouverneure de l'Etat, Gretchen Whitmer, avait activé vendredi soir un centre d'opérations d'urgence pour coordonner les secours en raison des intempéries dans le sud-ouest du Michigan.

