Onze blessés
Des écoliers attaqués par un ours au Canada

Une attaque d'ours en Colombie-Britannique a blessé onze personnes, dont des enfants, lors d'une sortie scolaire. L'incident s'est produit jeudi sur un sentier près de Bella Coola, laissant deux personnes dans un état critique et deux autres gravement blessées.
Publié: 12:03 heures
Un ours a attaqué des écoliers au Canada, faisant onze blessés. (image d'illustration)
Photo: Shutterstock
AFP Agence France-Presse

Onze personnes, dont des enfants, ont été blessées, certaines grièvement, après l'attaque d'un ours jeudi dans un groupe scolaire d'une zone rurale de Colombie-Britannique (ouest du Canada), selon des médias canadiens.

Deux sont dans un état critique et deux autres dans un état grave, a indiqué l'agence Canadian Press. Les services d'urgence n'ont pas précisé l'âge des victimes. L'incident s'est déroulé jeudi en début d'après-midi sur un sentier dans la région de Bella Coola, à environ 700 km au nord-ouest de Vancouver.

«Un ours agressif»

La mère d'un enfant de 10 ans, citée par Canadian Press, a déclaré que son fils était si proche de l'animal «qu'il a même senti sa fourrure». Ensuite, «il est parti en courant pour sauver sa vie». Un des enseignants qui accompagnait le groupe d'écoliers «a tout pris» en tentant de s'interposer, a ajouté Veronica Schooner, la mère de l'écolier. Il a été évacué en hélicoptère.

Les services d'urgence de la nation Nuxalk, le peuple amérindien qui gère le territoire, ont évoqué un «ours agressif». L'animal n'avait pas été capturé jeudi soir. La nation Nuxalk a exhorté à la prudence sur les réseaux sociaux en demandant à la population de ne pas sortir et d'éviter l'autoroute. Les élèves fréquentaient l'école Acwsalcta, une école indépendante.

«Il est difficile de trouver les mots en ces temps très difficiles», a indiqué l'école dans un message publié sur Facebook. «Nous sommes anéantis pour les individus et les familles touchés par l'accident avec l'ours. Toutes les personnes impliquées reçoivent un soutien médical et notre priorité est de garantir leur sécurité», a déclaré le chef de la nation Nuxalk, Samuel Schooner, dans un communiqué.

Les ours sont connus pour être très agressifs durant cette période de l'année, car ils cherchent à augmenter leurs réserves de graisse avant l'hibernation. En général, les grizzlis de la région hibernent à partir de novembre jusqu'en avril ou mai.

