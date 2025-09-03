Les nouvelles ne sont pas bonnes pour les habitants de notre pays. Et pour cause, les assurances ménages suisses s'apprêtent à massivement augmenter leurs primes. Cette tendance sera-t-elle la même dans toutes les compagnies? Blick fait le point.

1/4 Zurich Insurance va augmenter ses primes d'assurance ménage. Photo: Keystone

Ulrich Rotzinger

Le CEO d’Helvetia doit présenter ce mercredi l’avancement de la fusion de son groupe avec la Bâloise, union qui donnera naissance au deuxième plus grand groupe d’assurance de Suisse. Mais l’essentiel de sa prise de parole portera non pas sur ce gigantesque projet, mais bien sur la hausse des coûts engendrée par une augmentation des sinistres. Celle-ci avait d'ailleurs déjà été rapportée lors de la présentation des derniers résultats semestriels.

Pour de nombreux assurés, les nouvelles ne sont guère réjouissantes. En effet, les primes devraient continuer à grimper. Eric Zeller, porte-parole d'Helvetia, confirme qu'une hausse des primes d'assurance-ménage est «inévitable»: «Les augmentations récemment appliquées vont oscillent entre un et deux chiffres de point de pourcentage.» Les effets de ces ajustements restent toutefois très variables d’un client à l’autre.

Helvetia n'est pas un cas isolé

Pour comprendre cette tendance à la hausse, il faut regarder du côté de l’inflation, de la multiplication des intempéries, mais aussi de certaines évolutions sociétales. «Chez Helvetia, par exemple, le nombre de vols déclarés a bondi de près de 30% en un an», souligne Eric Zeller.

La compagnie Zurich Assurance devrait elle aussi procéder à des augmentations. Blick a pu consulter des courriers envoyés à des clients privés, annonçant des hausses jugées «nécessaires». «Ce n’est pas une nouvelle agréable, ni un message que nous aimons transmettre», déclare la compagnie dans une lettre concernant l’«adaptation des primes de votre assurance ménage».

Exemple concret: un assuré de la compagnie résidant à Winterthour et locataire d’un cinq-pièces avec sa famille de quatre personnes, verra sa prime d'assurance mobilière et responsabilité civile passer de 315 francs en 2024 à 330 francs cette année. Interrogée sur l’ampleur de ces hausses, Zurich n’a pas souhaité répondre.

La Mobilière et Axa restent vagues

Du côté de la Mobilière, on ne se montre pas très loquace. Dans une brève déclaration, un porte-parole confirme des «ajustements tarifaires dans l’assurance ménage», motivés notamment par la hausse des coûts liés aux sinistres. Ces modifications, précise-t-il, «ne concernent que les nouveaux contrats et les renouvellements».

La compagnie Axa Suisse se montre tout aussi réservée. «Une augmentation de primes n’est pour nous qu’un ultime recours», assure une porte-parole. Celle-ci évoque toutefois une flambée des coûts pour les pièces de rechange, les appareils et les réparations. «A cela s’ajoute une recrudescence des vols, des cambriolages et des dommages causés par les intempéries.»

Résilier le contrat si l'on n'est pas d'accord

Chez Allianz Suisse, on explique que «les primes de l’assurance ménage sont régulièrement réévaluées et adaptées afin de couvrir l’augmentation des coûts liés aux sinistres». La porte-parole de la compagnie Nadine Schumann reconnaît que ces ajustements peuvent être pesants pour les assurés: «Nous faisons tout notre possible pour maintenir les coûts aussi stables que possible.»

Quoi qu'il advienne avec leurs primes, les clients n'en gardent pas moins le droit de résilier leur contrat s’ils refusent la hausse annoncée par leur assureur. Avant de souscrire une nouvelle police, il est d’ailleurs recommandé de comparer les primes et de demander plusieurs offres.