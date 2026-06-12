David Hockney, célèbre pour ses œuvres emblématiques des années 1960 et 1970, est décédé. L'artiste britannique avait marqué l'art contemporain avec ses paysages et portraits.

Le peintre britannique David Hockney est mort à 88 ans

Le peintre britannique David Hockney est mort à 88 ans

ATS Agence télégraphique suisse

L'artiste britannique David Hockney, l'une des figures les plus influentes de l'art contemporain, est décédé jeudi à l'âge de 88 ans chez lui à Londres, a annoncé vendredi son agente.

Il «s'est éteint paisiblement chez lui le 11 juin 2026, un mois avant son 89e anniversaire», a indiqué dans un communiqué Erica Bolton, à la tête de l'agence qui le représentait.

Portraits et paysages

David Hockney est connu pour ses paysages, ses portraits du «swinging London» des années 1960, mais aussi ses peintures de piscines, instantanés du style de vie californien des années '70.

Bozar avait consacré deux expositions à l'artiste britannique à l'automne 2021. Des œuvres de David Hockney avaient aussi été présentées au public l'année dernière au Musée des Beaux-Arts (CAP) de Mons.