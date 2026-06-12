Des sous-marins nucléaires américains seront basés près de Perth dès 2027, renforçant la présence militaire face à la Chine. Ce projet, lié à l’accord Aukus, souligne l’importance stratégique de l’Australie dans la région.

AFP Agence France-Presse

La marine américaine va déployer cette année plusieurs sous-marins à propulsion nucléaire dans un port stratégique de la marine australienne, a déclaré vendredi le ministre de la Défense australien. Dans le cadre de l'accord de coopération militaire Aukus, les quatre sous-marins vont intervenir à tour de rôle à partir d'un port situé sur la côte ouest de l'Australie à partir de l'année prochaine.

Selon des responsables américains, la base située près de Perth, où seront stationnés les sous-marins, permet à la marine américaine d'être plus proche de la mer de Chine méridionale. Une situation qui revêt une importance stratégique compte tenu des tensions entre Pékin et Taïwan.

Discussions éclipsées par une démission

Le ministre de la Défense australien Richard Marles s'est rendu à Londres cette semaine pour des discussions sur l'Aukus, qui ont été éclipsées par la démission surprise de son homologue britannique, John Healey, critique du manque de moyens alloués aux armées. John Healey avait promis son soutien à l'Aukus après avoir rencontré Richard Marles jeudi, mais il a quitté ses fonctions avant une visite prévue à la base navale de Portsmouth.

Dans le cadre de l'Aukus, Canberra va acheter trois sous-marins américains d'occasion à partir de 2032 et prévoit également de construire une nouvelle classe de sous-marins à propulsion nucléaire avec la Grande-Bretagne. Le programme de sous-marins Aukus est au coeur de la stratégie de défense australienne et pourrait coûter jusqu'à 235 milliards de dollars américains sur 30 ans, selon les prévisions du gouvernement.