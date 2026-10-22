Le Pentagone négocie l'achat de 850 chasseurs F-35

Le Pentagone finalise un accord avec Lockheed Martin pour acheter au moins 850 chasseurs F-35 sur 10 ans. Ce contrat, soumis au Congrès américain, pourrait devenir le plus important de l'histoire du programme.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Pentagone a annoncé jeudi dans un communiqué la finalisation d'un accord-cadre avec le constructeur américain Lockheed Martin portant sur la fourniture d'au moins 850 chasseurs F-35 sur une période de dix ans. Cet accord, qui vise à «moderniser et renforcer» la flotte de F-35 Lightning II, devra être validé par le Congrès, précise le département de la Défense des Etats-Unis dans son communiqué.

Cet accord «garantit un minimum de 850 avions américains sur une période de 10 ans et comprend l'achat de pièces de rechange initiales et de kits de mise à niveau, ainsi que la maintenance de la flotte mondiale de F-35», a déclaré le Pentagone.

Le contrat n'est pas encore définitif mais serait le plus important de l'histoire du programme F-35, selon l'agence de presse économique Bloomberg. Aucun montant n'a été mentionné. Lockheed Martin financera sans doute lui-même au moins 7 milliards de dollars d'initiatives destinées à soutenir ce programme.