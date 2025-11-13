DE
Pour renforcer l'armée
L'Allemagne lance un service militaire volontaire

Les partis de la coalition allemande ont trouvé un accord sur un service militaire volontaire pour renforcer l'armée. Tous les hommes de 18 ans devront passer un examen médical et remplir un questionnaire sur leur disponibilité, sans recours au tirage au sort.
Publié: il y a 24 minutes
Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, à Berlin, en Allemagne.
Les partis de la coalition au pouvoir en Allemagne ont dit jeudi s'être entendus, après des mois de tergiversations, sur un service militaire basé sur le volontariat, afin de renforcer une armée en manque de recrues.

Lors de ces longues négociations, il a été question un temps de réintroduire une forme de conscription obligatoire pour les hommes et par tirage au sort, mais finalement l'alliance de conservateurs et sociaux-démocrates se sont entendus dans la nuit sur une version non-coercitive.

D'après le nouveau texte, qui doit encore être présenté au Parlement, tous les hommes de 18 ans devront passer un examen médical et remplir un questionnaire sur leur disponibilité et leur volonté de servir dans l'armée. Cette mesure doit permettre d'augmenter le nombre de volontaires, alors que le chancelier Friedrich Merz a pour ambition de bâtir l'armée conventionnelle la plus puissante d'Europe, pour contrer la menace russe et compenser le désengagement américain.

«Un dernier recours»

Le projet de loi, porté par le ministre social-démocrate (SPD) de la Défense Boris Pistorius, exclut un recours au tirage au sort pour enrôler des Allemands si le nombre de volontaires ne suffisait pas. Mais l'idée d'une forme de service militaire obligatoire, portée par les conservateurs, peut encore revenir sur la table, selon Jens Spahn, chef du groupe parlementaire CDU/CSU.

«Si le service volontaire ne suffit finalement pas, alors le service obligatoire sera aussi nécessaire», a jugé l'élu. Mais un nouveau texte de loi devra alors être adopté. Matthias Miersch, chef du groupe parlementaire social-démocrate, a déclaré qu'il était «certain» que la Bundeswehr trouverait suffisamment de recrues. Le service obligatoire est «un dernier recours», a ajouté le ministre Boris Pistorius.

Le chancelier conservateur a érigé en priorité nationale le renforcement de l'armée allemande, mal équipée et en sous-effectif depuis des décennies. Il a déjà considérablement augmenté les dépenses militaires du pays et encore augmenté l'aide militaire à l'Ukraine. Les services allemands de renseignement mettent en garde contre une menace «de conflit militaire direct» avec l'Otan provoqué par la Russie, qui pourrait survenir avant 2029.

