Le chef du cabinet argentin Manuel Adorni a démissionné après avoir admis une fausse déclaration de patrimoine. Proche du président Javier Milei, il est aussi visé par une enquête sur des biens immobiliers.

Le chef du cabinet des ministres argentin démissionne

Le chef du cabinet des ministres argentin démissionne

ATS Agence télégraphique suisse

Le chef du cabinet des ministres argentin, Manuel Adorni, a présenté sa démission au président Javier Milei samedi, acculé après avoir admis il y a deux semaines avoir menti dans sa déclaration de patrimoine. Il avait dissimulé au fisc 500'000 dollars.

«Les attaques médiatiques incessantes que j'ai subies m'ont conduit à vous demander de vous joindre à moi cette fois-ci afin que je puisse tourner la page et me protéger, moi et ma famille», a écrit Manuel Adorni, qui nie toute malversation, dans une lettre adressée au président et publiée sur le réseau social X. «L'acharnement a une limite et j'ai atteint la mienne».

Manuel Adorni a justifié sa fausse déclaration en assurant qu'il avait «épargné au noir» des investissements en monnaies numériques entre 2014 et 2018 avant son entrée en politique. Il s'était engagé à payer «jusqu'au dernier impôt, jusqu'à la dernière amende, tous les intérêts, tout ce qui découle de cette erreur».

Rénovation de biens immobiliers

Cet aveu contredit ses déclarations antérieures devant le Parlement, devant lequel il avait affirmé en avril qu'«il n'y avait jamais eu la moindre dissimulation» dans sa déclaration de patrimoine.

L'affaire fait l'objet d'une enquête de la justice fédérale, conjointement avec des accusations sur l'achat et la rénovation de biens immobiliers pour des centaines de milliers d'euros qui donnent lieu chaque semaine à un nouvel épisode.

L'économiste, ancien chroniqueur et polémiste de 46 ans, a connu une ascension-éclair en trois ans, d'abord porte-parole de la présidence, puis chef du cabinet des ministres, un poste hybride entre chef de cabinet présidentiel et coordinateur gouvernemental.

Manuel Adorni était considéré comme le membre de l'exécutif le plus proche du président ultralibéral Javier Milei, dont il a jusqu'ici toujours reçu le soutien indéfectible.