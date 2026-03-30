Un adolescent de 15 ans a ouvert le feu dans un collège de San Cristóbal, dans le centre du pays. Un jeune de 13 ans a été tué et au moins huit personnes ont été blessées.

Dramatique fusillade dans un établissement scolaire en Argentine

Dramatique fusillade dans un établissement scolaire en Argentine

Un élève de 13 ans a été tué et au moins huit personnes blessées lundi dans un collège d'Argentine où un adolescent de 15 ans a ouvert le feu, a-t-on appris auprès des autorités locales.

La fusillade, qui a provoqué une onde de choc dans ce pays peu habitué aux fusillades dans des écoles, s'est produite au collège Mariano Moreno de San Cristóbal, une ville de 16'000 habitants dans la province de Santa Fe (centre). L'agresseur a été arrêté, a indiqué à l'AFP une source au ministère provincial de la Sécurité.

«Des élèves ont vu un garçon sortir des toilettes avec une arme et ils ont crié. Il a alors commencé à tirer, à tirer en l'air, et nous nous sommes tous mis à courir», a raconté une élève de l'établissement, identifiée comme Priscila, dans un entretien à la station locale Radio Con Vos.

Un ado dans un état grave

Six élèves ont été soignés dans un hôpital local pour des blessures superficielles reçues alors qu'ils fuyaient les lieux et leur vie n'est pas en danger, selon le communiqué du gouvernement de la province de Santa Fe. Deux autres élèves, dont un dans un état grave mais stable, ont été transportés à l'hôpital régional de Rafaela. Les identités de l'agresseur et des victimes n'ont pas été rendues publiques.

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La fusillade a eu lieu alors que les élèves s'apprêtaient à assister à la cérémonie du lever du drapeau, comme chaque jour avant le début des cours.

L'arme utilisée par l'agresseur «est vraisemblablement un fusil de chasse», a déclaré à la chaîne TN un responsable de la municipalité de San Cristóbal, Ramiro Muñoz. Les cours ont été suspendus et les élèves renvoyés chez eux.