La compagnie aérienne Yemenia a perdu le dernier avion qui lui restait.

AFP et Alexander Terwey

L'armée israélienne a attaqué mercredi l'aéroport contrôlé par la milice houthi dans la capitale yéménite Sanaa et a détruit le dernier avion qui s'y trouvait encore. Israël a frappé un avion de la compagnie aérienne yéménite Yemenia Airways, a indiqué la chaîne de télévision de la milice houthi, Al-Masirah, sur X.

Dans une vidéo publiée sur le réseau social par le directeur de l'aéroport, on peut voir une épaisse fumée noire s'échapper de l'avion détruit. Selon ce dernier, il s'agissait du dernier avion opérationnel sur le site.

«Un message clair»

Yemenia ne disposait que d'une très petite flotte d'avions. Selon les données de Flightradar24, elle comptait quatre avions en dernier lieu. Dans l'espace germanophone, Yemenia ne desservait que l'aéroport de Francfort-sur-le-Main. Ce vol a toutefois été suspendu, comme de nombreux autres vols de la compagnie aérienne.

Le ministre israélien de la Défense Israel Katz avait auparavant fait savoir que les forces aériennes israéliennes avaient frappé des «cibles terroristes» à l'aéroport de Sanaa. Il s'agit d'un «message clair» et directe de la politique israélienne, a expliqué Israel Katz. «Tous ceux qui tirent sur l'État d'Israël en paieront le prix.»

Les Houthis contrôlent Sanaa

Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, les Houthis soutenus par l'Iran au Yémen ont régulièrement attaqué Israël avec des roquettes et des drones. La plupart des projectiles ont été détruits par la défense aérienne israélienne. Début mai, une roquette s'était abattue sur le site de l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv, à proximité d'un bâtiment du terminal, faisant plusieurs blessés.

En réponse aux attaques en provenance du Yémen, l'armée israélienne a attaqué ces derniers mois plusieurs cibles des Houthi au Yémen. Les Houthis contrôlent une grande partie du Yémen, dont la capitale Sanaa. Ils font partie, avec le Hezbollah au Liban et le Hamas dans la bande de Gaza, de l'«axe de la résistance» mené par l'Iran et dirigé contre Israël et les Etats-Unis.