Le président colombien Abelardo de la Espriella a demandé à Donald Trump de suspendre temporairement les droits de douane, après un séisme dévastateur qui a fait près de 300 morts et détruit 13'000 logements.

La Colombie demande à Trump la suspension des droits de douane

La Colombie demande à Trump la suspension des droits de douane

ATS Agence télégraphique suisse

Le président de la Colombie, Abelardo de la Espriella, a demandé samedi à son allié et homologue américain, Donald Trump, la suspension temporaire des droits de douane après le dévastateur tremblement de terre survenu cette semaine.

«Je lui ai demandé d'envisager la suspension temporaire des droits de douane élevés qui touchent les produits colombiens, afin de soulager nos entrepreneurs, qui traversent une période très difficile en raison des effets du séisme», a écrit le nouveau chef d'Etat sur X.

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Les droits de douane des Etats-Unis sur les produits colombiens sont passés de 10% à 12,5% fin juillet, à l'exception de certains produits comme le café ou le pétrole. L'augmentation des droits de douane est entrée en vigueur le 24 juillet, en remplacement d'un droit mondial arrivant à expiration qui avait été instauré par l'administration Trump plus tôt cette année.

«Je lui ai dit que nous avions un immense défi»

M. De la Espriella a déclaré qu'il avait parlé une dizaine de minutes avec M. Trump, qui a présenté ses condoléances pour les décès causés par le tremblement de terre de magnitude 7,4 survenu lundi. «La conversation a été très amicale et cordiale», a déclaré le dirigeant colombien. «Je lui ai dit que nous avions un immense défi devant nous : reconstruire la Colombie au milieu de la situation économique extrêmement difficile et apocalyptique dont j'ai hérité».

La secousse a dévasté lundi les villes colombiennes de l'ouest Cali et Pereira, faisant près de 300 morts, au moins 320 disparus et près de 4000 blessés, et détruisant environ 13'000 logements.

Donald Trump avait apporté son soutien au candidat de droite De la Espriella, un avocat millionnaire, lors de sa campagne présidentielle.

Depuis son entrée en fonction, Abelardo de la Espriella, qui a succédé au dirigeant de gauche Gustavo Petro, a rejoint le Bouclier des Amériques, une alliance anticartels dirigée par Donald Trump et composée de gouvernements pro-américains à travers l'Amérique latine, dont l'Argentine, l'Équateur et le Salvador.

Les États membres échangent des informations et coordonnent leurs appareils judiciaires et leurs forces de sécurité afin de lutter contre la criminalité transnationale. M. De la Espriella prévoit de forger une alliance militaire avec les États-Unis et Israël pour renforcer sa guerre contre les guérillas.