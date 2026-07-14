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Après Balmain
Le styliste français Olivier Rousteing nommé directeur artistique de Paco Rabanne

Mardi, Paco Rabanne a annoncé l'arrivée d'Olivier Rousteing comme directeur artistique. L'ex-designer de Balmain présentera sa première collection pour la maison espagnole en mars 2027.
Publié: 09:51 heures
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Le Français Olivier Rousteing a été nommé directeur artistique de Paco Rabanne, ont annoncé mardi sur Instagram la maison de luxe espagnole et le créateur. L'ancien designer de Balmain a rejoint désormais la maison du groupe Puig. 

«Rabanne est enchanté d'accueillir Olivier Rousteing en tant que nouveau directeur artistique de la maison. Sa première collection sera présentée en mars 2027», a indiqué la marque. Sur son compte, le styliste a publié une capture d'écran d'échanges de messages avec sa mère, dans lesquels il confirme sa nomination, accompagné du commentaire en anglais «Let the journey begin» (Que l'aventure commence).

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