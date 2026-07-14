AFP Agence France-Presse
Le Français Olivier Rousteing a été nommé directeur artistique de Paco Rabanne, ont annoncé mardi sur Instagram la maison de luxe espagnole et le créateur. L'ancien designer de Balmain a rejoint désormais la maison du groupe Puig.
«Rabanne est enchanté d'accueillir Olivier Rousteing en tant que nouveau directeur artistique de la maison. Sa première collection sera présentée en mars 2027», a indiqué la marque. Sur son compte, le styliste a publié une capture d'écran d'échanges de messages avec sa mère, dans lesquels il confirme sa nomination, accompagné du commentaire en anglais «Let the journey begin» (Que l'aventure commence).
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