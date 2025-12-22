DE
L'Italie inflige une amende salée à Apple pour «abus de position dominante»

Le gendarme italien de la concurrence (AGCM) a annoncé lundi avoir infligé une amende de 98,6 millions d'euros (91,9 millions de francs) à l'américain Apple pour «abus de position dominante».
Publié: il y a 28 minutes
Le gendarme italien de la concurrence (AGCM) a infligé une amende de 98,6 millions d'euros (91,9 millions de francs) à l'américain Apple. (archive)
Photo: Kathy Willens
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L’Autorité italienne de la concurrence (AGCM) a annoncé lundi avoir infligé à l’Américain Apple une amende de 98,6 millions d’euros (91,9 millions de francs) pour «abus de position dominante» sur le marché des applications mobiles via son App Store. Selon le gendarme italien, Apple a «violé» la loi concernant la concurrence sur le marché des développeurs d'applications, précise un communiqué. «Dans ce marché, Apple est en position de domination absolue à travers son App Store», assure l'AGCM.

Le gendarme italien ajoute en outre qu'Apple a imposé des conditions trop restrictives, sur le plan de la concurrence, concernant le respect de la vie privée des utilisateurs d'applications. Ces conditions d'Apple «sont imposées de manière unilatérale, elles portent atteinte aux intérêts des partenaires commerciaux d'Apple et ne sont pas proportionnelles à l'objectif de respect de la vie privée», estime le gendarme italien.

