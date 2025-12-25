Le pape Léon XIV a célébré mercredi soir sa première messe de Noël à la basilique Saint-Pierre au Vatican, appelant à la «charité et l'espérance» face aux dérives d'une «économie faussée».

Le pape Léon XIV célèbre sa première messe de Noël au Vatican

Appel à la charité et à l'espérance

Le pape Léon XIV a célébré mercredi soir la première messe de Noël de son pontificat dans la basilique Saint-Pierre au Vatican. Il a lancé un message de «charité et d'espérance» face aux dérives d'une «économie faussée».

Peu avant la messe, le souverain pontife américain est sorti sur le parvis de la place Saint-Pierre pour saluer les quelque 5000 fidèles massés sous la pluie pour suivre la cérémonie sur écrans géants, faute de place à l'intérieur de la basilique.

«La basilique Saint-Pierre est très grande, mais malheureusement pas assez pour tous vous accueillir. J'admire et respecte et vous remercie pour votre courage et votre envie d'être ici ce soir», a-t-il lancé en anglais.

Devant les cardinaux, évêques, diplomates et environ 6000 fidèles, Léon XIV, qui affiche un style plus discret que son prédécesseur François, a ensuite prononcé une homélie très religieuse sans évoquer directement de sujet d'actualité.