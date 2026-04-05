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Messe de Pâques à Windsor
La famille royale apparait pour la première fois depuis l'arrestation d'Andrew

Sous un soleil printanier à Windsor, la famille royale britannique s'est réunie pour Pâques. L'ex-prince Andrew, déchu de ses titres et en proie à une enquête, était absent.
Publié: 15:22 heures
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Sous un soleil printanier à Windsor, la famille royale britannique s'est réunie pour Pâques.
Photo: IMAGO/Anadolu Agency
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AFP Agence France-Presse

La famille royale britannique a affiché son unité dimanche en assistant à un service religieux de Pâques à Windsor, à l'ouest de Londres. C'était sa première apparition publique depuis l'arrestation de l'ex-prince Andrew, qui n'était pas présent.

Sous un soleil printanier, le roi Charles III, 77 ans, et la reine Camilla, accompagnés du prince William, de son épouse Kate et de leurs enfants - George, Charlotte et Louis - se sont rendus ensemble à la chapelle St George sur le domaine du château de Windsor pour la messe des Mâtines.

C'est la première fois depuis qu'elle a été diagnostiquée d'un cancer début 2024 que la princesse assistait à ce service de Pâques. A leurs côtés se trouvaient notamment le prince Edward et la princesse Anne, frère et soeur du souverain. Un comité restreint qui a fait dire à la BBC que la famille royale apparaissait dans une configuration «légèrement réduite».

Persona non grata

Outre Andrew, désormais persona non grata en raison de ses liens avec le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein, son ex-épouse Sarah Ferguson, et leurs deux filles Béatrice et Eugénie, n'étaient pas présentes dimanche. Andrew Mountbatten-Windsor, sous le coup d'une enquête de police, soupçonné de «mauvaise conduite dans l'exercice d'une fonction publique», et Fergie y avaient encore participé l'an dernier.

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Depuis l'ex-prince a été déchu de ses titres royaux par le roi, a dû quitter sa résidence sur le domaine royal de Windsor, et vit désormais sur à Sandringham (est de l'Angleterre), domaine privé appartenant à Charles. Il a été arrêté en février pour être interrogé par la police. Il n'a pas été inculpé et a nié par le passé toute culpabilité.

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