Un cadre de BMW a été arrêté à l’aéroport de Munich, accusé par sa fille de graves abus sexuels. Une perquisition a révélé du matériel pédopornographique, avec des soupçons d’abus sur d’autres enfants.

Un responsable de haut rang de BMW est accusé d'abus sexuels sur sa propre fille

Un responsable de haut rang de BMW est accusé d'abus sexuels sur sa propre fille

Sandra Marschner

Un dirigeant de haut rang du constructeur BMW a été interpellé à l’aéroport de Munich le 20 décembre. Il fait l’objet de lourdes accusations: selon le quotidien allemand «Bild», sa fille, jeune adulte, a déposé plainte contre lui pour des abus sexuels particulièrement graves. Les faits présumés se seraient déroulés sur une période prolongée.

La plainte ferait également état de soupçons concernant des abus sur d'autres enfants, selon le journal. Les faits présumés remonteraient à plusieurs années. A la suite de l'interpellation, les forces de l’ordre ont procédé à une perquisition au domicile du dirigeant, situé dans le district bavarois de Fürstenfeldbruck. Une quantité importante de matériel pédopornographique aurait alors été découverte et saisie.

Selon les informations de «Bild», la personne arrêtée est chef de service chez BMW Amérique du Nord. Auparavant, il aurait travaillé à Bruxelles en tant que lobbyiste pour la politique environnementale et à Munich en tant que responsable des affaires gouvernementales globales dans le domaine de la sécurité.