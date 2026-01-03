La nouvelle mise à jour de Microsoft Teams risque de déplaire à ceux qui préfère travailler à distance. Dès février, votre patron pourra surveiller l'endroit d'où vous travaillez grâce au géant américain. Mais tout cela est-il bien légal?

Votre patron pourra vous surveiller en télétravail sur Teams

Milena Kälin et Martin Schmidt

Le travail hybride – mêlant présentiel et télétravail – est devenu très répandu chez de nombreux employeurs suisses. Toutefois, certains patrons ne font pas toujours confiance à leurs collaborateurs. C'est pourquoi la dernière mise à jour de Microsoft Teams devrait leur faire plaisir. Le plus grand fournisseur de logiciels de bureau annonce le lancement d'une reconnaissance automatique de localisation dès février 2026.

Voilà comment ça fonctionne: lorsque vous vous connectez, Microsoft Teams transmet automatiquement votre position. Si votre employeur active cette fonction, il peut enregistrer votre lieu de travail – que vous soyez au bureau ou ailleurs.

Avec cette nouvelle mise à jour, l'entreprise américaine veut faciliter le travail hybride. Par exemple, si vous êtes plusieurs collègues à vous connecter à une séance en ligne en télétravail et que vous constatez que vous êtes tous localisés au même endroit, vous pourrez faire directement votre séance en présentiel. Mais l'inconvénient de cette nouvelle fonctionnalité, ce qu'elle permet aussi à votre patron de vous démasquer si vous n'êtes pas à votre poste de travail.

Pas sans l'accord de l'employé

A noter que cette surveillance de votre lieu de travail est désactivée dans MS Teams, en principe, et chaque employeur peut décider individuellement de l'activer, mais uniquement avec votre accord. Il vous faut accepter la reconnaissance de l'emplacement sur votre appareil, votre patron ou un administrateur ne peut pas le faire de l'extérieur. De plus, cette fonctionnalité peut être limitée aux heures de bureau.

En dehors des heures de travail, légalement, une entreprise n'a pas le droit de surveiller la localisation de ses collaborateurs. En revanche, elle a le droit de le faire pendant les heures de travail pour des questions d'organisation. Pour la surveillance d'autres supports, comme votre temps d'écran ou votre saisie sur clavier, c'est une zone grise. Au début, Microsoft voulait déployer cette nouvelle fonctionnalité en décembre, mais le lancement mondial est prévu pour le mois prochain.