Un avion a heurté un objet en vol mercredi après l'interruption de son atterrissage à Leipzig/Halle, en Allemagne. Il a finalement atterri sans encombre à Hanovre, selon le ministère de l'Intérieur.

Un avion heurte un objet volant à Leipzig en Allemagne

Un avion heurte un objet volant à Leipzig en Allemagne

Un drone en vue?

AFP Agence France-Presse

Un avion qui n'a pu atterrir à l'aéroport allemand de Leipzig/Halle, temporairement bouclé avant la découverte d'un drone, est «apparemment entré en collision» avec un objet au moment de reprendre de l'altitude, a confirmé mercredi le ministère allemand de l'Intérieur.

Malgré le choc, l'avion en question a pu atterrir sans encombre à l'aéroport de Hanovre, à 200 km au nord-ouest de ce hub militaire utilisé par l'armée allemande, l'OTAN et pour le fret à destination de l'Ukraine, a précisé le porte-parole du ministère lors d'un point presse régulier du gouvernement à Berlin.



