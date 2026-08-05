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Un drone en vue?
Un avion heurte un objet volant à Leipzig en Allemagne

Un avion a heurté un objet en vol mercredi après l'interruption de son atterrissage à Leipzig/Halle, en Allemagne. Il a finalement atterri sans encombre à Hanovre, selon le ministère de l'Intérieur.
Publié: il y a 34 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 14 minutes
Un avion a heurté un objet en vol mercredi après l'interruption de son atterrissage à Leipzig/Halle. (Image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Un avion qui n'a pu atterrir à l'aéroport allemand de Leipzig/Halle, temporairement bouclé avant la découverte d'un drone, est «apparemment entré en collision» avec un objet au moment de reprendre de l'altitude, a confirmé mercredi le ministère allemand de l'Intérieur.

Malgré le choc, l'avion en question a pu atterrir sans encombre à l'aéroport de Hanovre, à 200 km au nord-ouest de ce hub militaire utilisé par l'armée allemande, l'OTAN et pour le fret à destination de l'Ukraine, a précisé le porte-parole du ministère lors d'un point presse régulier du gouvernement à Berlin.


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