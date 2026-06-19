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Contre des politiques allemands
Un homme condamné à trois ans de prison pour avoir incité à commettre des attentats

Un Germano-polonais a été condamné vendredi à trois ans de prison par la justice allemande. Il avait incité à des attentats contre des politiques allemands.
Publié: il y a 48 minutes
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AFP Agence France-Presse

Un Germano-polonais a été condamné vendredi à trois ans de prison par la justice allemande. Il avait incité à des attentats contre des politiques allemands.

Entre le 17 mai et le 10 novembre 2025, Martin S., 50 ans, «prônait des attentats contre des responsables politiques et d'autres personnalités publiques» sur la plateforme du darknet 'Assassination Politics', a indiqué le tribunal de Düsseldorf (ouest) dans un communiqué.

«Convictions d'extrême droite»

L'homme présente des «convictions d'extrême droite», a dit à l'AFP le service de presse du tribunal.

A cette fin, Martin S. publiait des «dossiers pénaux» contenant des informations personnelles sur ces personnes, des chefs d'accusation (par exemple «haute trahison») et des «condamnations à mort» prononcées par ses soins, selon le communiqué du tribunal.

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«Il appelait également à financer ces attentats par des dons. Par ailleurs, il diffusait sur ce site des descriptions (en partie illustrées) d'engins explosifs et incendiaires et publiait des listes de membres et de sympathisants de partis politiques».

Lors de son arrestation en novembre dernier, une source proche de l'enquête avait affirmé qu'il aurait visé les ex-chanceliers Olaf Scholz et Angela Merkel.

Réseaux complotistes démantelés

En rendant son jugement, le tribunal de Düsseldorf a pris en considération d'une part que l'accusé avait avoué «avoir créé et exploité» le site du darknet, et d'autre part «qu'aucun don destiné à financer des attentats n'avait été versé jusqu'à son arrestation et la fermeture de son site web par la police».

Le parquet avait requis une peine de prison de 5 ans, tandis que la défense avait plaidé pour son acquittement.

L'Allemagne a démantelé ces dernières années plusieurs réseaux complotistes ou d'extrême droite suspectés de vouloir s'en prendre aux institutions et aux dirigeants du pays.

Le cas le plus emblématique a été le démantèlement en décembre 2022 d'un groupe accusé d'avoir préparé un coup d'Etat et appartenant à la nébuleuse des «Reichsbürger», une mouvance hétéroclite et conspirationniste tendant vers l'extrême droite, qui nie la légitimité de la République fédérale d'Allemagne.

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