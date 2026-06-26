ATS Agence télégraphique suisse
L'auteur saoudien de l'attaque à la voiture-bélier contre le marché de Noël de Magdebourg, qui avait fait 6 morts et plus de 300 blessés dans cette ville allemande fin 2024, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité vendredi.
Le tribunal de Magdebourg a en outre reconnu la particulière gravité de la faute de Taleb A. et a réservé un réexamen en vue d'une éventuelle rétention de sûreté, réclamée par le parquet.
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