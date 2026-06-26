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Attaque à Magdebourg
L'assaillant du marché de Noël condamné à la perpétuité

L'auteur de l'attaque du marché de Noël de Magdebourg en 2024 a été condamné à une peine de réclusion à perpétuité. L'assaillant avait tué six personnes et fait plus 300 blessés.
Publié: il y a 44 minutes
Fin 2024, l'attaque avait causé la mort de 6 personnes et avait fait plus de 300 blessés.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

L'auteur saoudien de l'attaque à la voiture-bélier contre le marché de Noël de Magdebourg, qui avait fait 6 morts et plus de 300 blessés dans cette ville allemande fin 2024, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité vendredi.

Le tribunal de Magdebourg a en outre reconnu la particulière gravité de la faute de Taleb A. et a réservé un réexamen en vue d'une éventuelle rétention de sûreté, réclamée par le parquet.

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