Le «Nid d’Aigle» de Hitler ravagé par les flammes

En bref
- La Kehlsteinhaus, bâtisse liée à Hitler à Berchtesgaden, a brûlé dans la nuit de vendredi à samedi sans faire de blessés
- Selon «Bild», la police soupçonne un incendie criminel; un motocycliste vu quittant les lieux a été arrêté, sans lien confirmé
- Construite en 1937-1938 pour Hitler, épargnée en 1945 puis occupée par les Alliés, la maison était un restaurant depuis 1952
Un site historique a disparu: la Kehlsteinhaus, aussi connue sous le nom de «Nid d'Aigle» d'Adolf Hitler, a été réduite en cendres. Vers 21h vendredi soir, les pompiers ont été alertés que le bâtiment, situé sur une montagne bavaroise surplombant Berchtesgaden, était en flammes. Près de 200 soldats du feu ont dû être mobilisés.
Le journal «Bild» rapporte que la police suspecte un incendie criminel. En se rendant sur le site, les pompiers ont croisé la route d'un motocycliste qui quittait les lieux. Il a pu être arrêté plus tard par la police. La police n'a pas encore pu confirmer qu'il avait un lien avec l'incendie. Selon elle, il n'y aurait pas de blessés. Le bâtiment n'était, a priori, pas occupé au moment du départ de feu.
La construction de ce bâtiment a été achevée entre 1937 et 1938. Il a été érigé comme un lieu de réception pour Adolf Hitler. Ce dernier avait pris Berchtesgaden comme lieu de résidence secondaire. En avril 1945, plusieurs sites nazis y ont été détruits par la Royal Air Force britannique, mais la Kehlsteinhaus, elle, est restée intacte. Elle a été occupée par les forces alliées jusqu'en 1949 et transformée en restaurant en 1952.