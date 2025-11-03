Le trafic aérien de l’aéroport de Brême a été suspendu une heure dimanche soir après le survol d'un drone inconnu. Après des incidents similaires à Berlin et Munich, l'Allemagne s'inquiète d'une recrudescence de drones suspects, possiblement liés à la Russie.

L'aéroport de Brême, en Allemagne, ferme après un survol de drone

L'aéroport de Brême, en Allemagne, ferme après un survol de drone

Un drone inconnu a provoqué la suspension temporaire du trafic aérien à l’aéroport de Brême dimanche soir. (Image prétexte) Photo: Sven Thomann

ATS Agence télégraphique suisse

Le trafic aérien a été temporairement suspendu à l'aéroport de Brême dimanche en soirée à cause d'un survol de drone d'origine inconnue, a indiqué la police allemande à l'AFP. Selon la police, il n'est pas clair qui pilotait le drone. L'appareil a été repéré «aux abords immédiats de l'aéroport vers 19h30», selon un porte-parole de la police dans la ville hanséatique du nord de l'Allemagne.

Le trafic a repris à partir près d'une heure plus tard. L'aéroport de Brême n'était pas immédiatement joignable pour faire un bilan des vols interrompus ou détournés.

Même scénario à Berlin

Vendredi soir, les vols ont été suspendus pendant près de deux heures à l'aéroport de Berlin-Brandebourg à cause de la présence de drones. Au début octobre, l'aéroport de Munich, le deuxième d'Allemagne, avait déjà dû interrompre plusieurs heures ses opérations pour la même raison.

Les autorités allemandes ont à plusieurs reprises mis en garde contre la menace croissante posée par les drones, après une série d'incursions d'appareils non identifiés dans des aéroports et sites militaires cette année. Berlin, l'un des principaux soutiens de l'Ukraine face à la Russie, soupçonne Moscou d'être à l'origine de certaines de ces activités.

Ces derniers mois, plusieurs survols de drones ont été signalés au-dessus de bases militaires, de sites industriels et d'infrastructures critiques, en Allemagne comme dans d'autres pays de l'Union européenne comme la Norvège ou encore ces derniers jours la Belgique.