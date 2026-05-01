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Agression à l'arme blanche
Un suspect inculpé après l'attaque antisémite à Londres

Un homme de 45 ans a été inculpé à Londres pour tentative de meurtre après une attaque au couteau contre deux hommes juifs mercredi. Le Royaume-Uni a depuis relevé son niveau de menace terroriste à «sévère».
Publié: il y a 51 minutes
L'attaque s'est produite mercredi dans le nord de la capitale britannique.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

La police britannique a annoncé vendredi l'inculpation d'un suspect après l'agression à l'arme blanche de deux hommes juifs mercredi dans le nord de Londres.

«Un homme de 45 ans a été inculpé» de «deux chefs de tentative de meurtre» et pour «possession d'un objet tranchant dans un lieu public», a affirmé la police dans un communiqué. Le suspect est un ressortissant britannique né en Somalie, précise le communiqué.

Le Royaume-Uni a rehaussé jeudi son niveau de menace terroriste d'un cran, à «sévère», évoquant à la fois l'attaque antisémite survenue la veille et une hausse de la «menace islamiste et d'extrême droite».

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L'attaque de mercredi s'inscrit dans une série d'incendies et de tentatives d'incendie qui, depuis fin mars, visent notamment des synagogues dans plusieurs quartiers du nord-ouest de la capitale, où vit une importante communauté juive.

Les deux hommes blessés dans l'attaque, Shloime Rand et Moshe Shine, sont respectivement âgés de 34 et 76 ans. Le plus jeune est sorti de l'hôpital et le second reste hospitalisé «dans un état stable», selon la police.


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