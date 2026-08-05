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Scandale en Afrique du Sud
Un employé français du Club Med poursuivi pour viol sur un client

Un employé français du Club Med en Afrique du Sud est accusé de viol et d'agression sexuelle sur un jeune client canadien. Libéré sous caution, il doit comparaître le 5 octobre.
Publié: 17:47 heures
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Dernière mise à jour: 18:01 heures
L'employé est accusé d'avoir invité la victime dans les quartiers réservés au personnel, avant de l'agresser sexuellement.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Un employé français du Club Med en Afrique du Sud, ouvert il y a seulement un mois, est poursuivi pour viol et agression sexuelle sur un client, a indiqué mercredi le parquet sud-africain à l'AFP. Une annonce confirmant des informations publiées dans la presse.

«L'accusé s'est vu accorder une remise en liberté sous caution de 5000 rands (ndlr: environ 250 francs). Il est accusé de viol et d'agression sexuelle», a précisé un porte-parole du parquet dans un communiqué dans l'attente d'une audience le 5 octobre. Les conditions de sa libération sous caution prévoient qu'il remette son passeport à la police, qu'il l'informe de ses déplacements hors de son domicile et qu'il ne communique avec aucun témoin, ajoute-t-il.

Arrêté le lendemain

D'après le média sud-africain News24, l'accusé, âgé de 35 ans, est un employé menant des activités et des animations pour les clients de l'hôtel. Il aurait bu de l'alcool avec la victime, un jeune homme de 18 ans, au sein du complexe touristique, avant de l'inviter dans ses quartiers réservés au personnel où il l'aurait violé, d'après le parquet. L'accusé a été arrêté dès le lendemain, le 23 juillet, selon News24.

«Le Club Med prend extrêmement au sérieux toute allégation d'agression sexuelle ou de comportement inapproprié. La sécurité, le respect et le bien-être de nos clients et de nos équipes constituent une priorité absolue», a déclaré le groupe hôtelier dans un communiqué.

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Le salarié concerné a été suspendu à titre conservatoire dans l'attente des conclusions des enquêtes en cours
Communication du Club Med
»

Procédure de crise déclenchée

«Dès qu'elle a été informée de cette allégation, la direction du resort a immédiatement déclenché ses procédures de gestion de crise et de protection des personnes. Le salarié concerné a été suspendu à titre conservatoire dans l'attente des conclusions des enquêtes en cours», a ajouté le Club Med, disant collaborer «pleinement avec les autorités sud-africaines».

La victime et ses parents, qui l'accompagnaient pendant ces vacances, soupçonnent qu'une drogue a été ajoutée dans son verre à son insu, selon les déclarations d'un représentant de la famille à un média sud-africain. La victime est canadienne, a précisé le groupe sud-africain de médias locaux Independent. L'avocat de l'accusé n'a pas donné suite aux sollicitations de l'AFP mais la défense a qualifié la relation sexuelle de consentie auprès d'autres médias.

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