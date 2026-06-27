La terre a tremblé samedi dans l'est de l'Afghanistan. Les ressources ont été ressenties jusque dans la capitale du Pakistan. L'étendue des dégâts n'est pas connue.

Un séisme de magnitude 6,1 frappe l'est de l'Afghanistan

Un séisme de magnitude 6,1 frappe l'est de l'Afghanistan

AFP Agence France-Presse

Un séisme de magnitude 6,1 a frappé l'est de l'Afghanistan samedi, a indiqué l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGS). Aucune information n'était disponible dans l'immédiat concernant d'éventuelles victimes ou des dégâts.

Le séisme a secoué les provinces de l'est du pays, notamment celles de Khost et de Nangarhar. Des journalistes de l'AFP à Kaboul ont déclaré avoir ressenti des secousses. L'épicentre a été localisé dans le nord-est du pays, à une profondeur de plus de 208 kilomètres, selon l'USGS.

Le tremblement de terre a aussi été ressenti à Islamabad, la capitale pakistanaise, ont précisé les journalistes de l'AFP. Des journalistes ont également ressenti les effets du séisme dans les provinces de Balkh et de Badakhchan, frontalières du Tadjikistan et du Pakistan.

Séismes fréquents

Les séismes sont fréquents en Afghanistan, notamment le long de la chaîne montagneuse de l'Hindou Kouch, près de la zone de contact entre les plaques tectoniques eurasienne et indienne. En avril, un séisme de magnitude 5,8 dans la province du Badakhchan avait fait 12 morts.

En août 2025, un séisme de magnitude 6 avait touché les provinces orientales de Kounar, Laghman et Nangarhar, tuant plus de 2200 personnes et en blessant près de 4000, selon les autorités talibanes afghanes. Quelques semaines plus tard, un tremblement de terre de magnitude 6,3 avait tué au moins 27 personnes dans le nord du pays.

De séismes en 2023 dans la province de Herat (ouest), près de la frontière iranienne, et en 2022 dans la province de Nangarhar (est) ont fait des centaines de morts et détruit des milliers d'habitations.