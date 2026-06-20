Trump menace d'imposer un péage américain dans le détroit d'Ormuz

Donald Trump a affirmé samedi que les Etats-Unis pourraient imposer un péage dans le détroit d'Ormuz si les négociations avec l'Iran venaient à échouer au bout des 60 jours de cessez-le-feu prévus actuellement.

«Il n'y aura AUCUN PEAGE dans le détroit d'Ormuz pendant les 60 jours de la période de cessez-le-feu, et il n'y aura AUCUN péage après l'expiration de la période de 60 jours, à moins qu'il ne soit imposé par les Etats-Unis d'Amérique, si un accord n'était pas trouvé, pour les services rendus comme ange gardien des pays du Moyen-Orient et à des fins de remboursement des coûts passés, présents, et futurs», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social.

Source: AFP