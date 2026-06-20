DE
FR

L'accord est «en danger»
L'Iran referme le détroit d'Ormuz après les frappes israéliennes au Liban, Trump menace

Les Etats-Unis et l'Iran sont parvenus à un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient sur tous les fronts, y compris le Liban. La cérémonie de signature prévue le vendredi 19 juin en Suisse a été reportée.
Publié: 15:30 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 29 minutes
DIMITRI_FACE.jpg
Blick_Mathilde_Jaccard.JPG
OLALLA_PROFIL_DROITE.jpg
GM_BlickPortraits_22.jpg
LEO_FACE (1).png
Dimitri Faravel, Mathilde Jaccard, Olalla Piñeiro Trigo, Etienne Daman et Leo Vonlanthen
il y a 31 minutes

Trump menace d'imposer un péage américain dans le détroit d'Ormuz

Donald Trump a affirmé samedi que les Etats-Unis pourraient imposer un péage dans le détroit d'Ormuz si les négociations avec l'Iran venaient à échouer au bout des 60 jours de cessez-le-feu prévus actuellement.

«Il n'y aura AUCUN PEAGE dans le détroit d'Ormuz pendant les 60 jours de la période de cessez-le-feu, et il n'y aura AUCUN péage après l'expiration de la période de 60 jours, à moins qu'il ne soit imposé par les Etats-Unis d'Amérique, si un accord n'était pas trouvé, pour les services rendus comme ange gardien des pays du Moyen-Orient et à des fins de remboursement des coûts passés, présents, et futurs», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social.

Photo: keystone-sda.ch

Source: AFP

16:23 heures

L'Iran prévient les Etats-Unis que l'accord est «en danger»

Le ministère iranien des Affaires étrangères a prévenu samedi les Etats-Unis que le protocole d'accord conclu entre les deux pays serait «en danger» si ses provisions n'étaient pas appliquées rapidement, en pleine flambée de violences au Liban.

«L'autre partie doit prendre les mesures nécessaires dès que possible, ou alors le protocole d'accord tout entier», qui prévoit notamment la cessation des hostilités au Liban «sera en danger», a affirmé le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baghaï, cité par l'agence officielle Irna.

Source: AFP

15:25 heures

L'Iran referme le détroit d'Ormuz après les frappes israéliennes au Liban

Le commandement central de l'armée iranienne a annoncé samedi qu'il avait de nouveau fermé le stratégique détroit d'Ormuz, en réaction aux attaques d'Israël dans le sud du Liban violant selon lui le protocole d'accord conclu avec les États-Unis.

«Il est par la présente annoncé que le détroit d'Ormuz sera fermé au trafic maritime (...) cette première mesure est une réponse à la violation des engagements par l'ennemi», a déclaré l'état-major central Khatam-al Anbiya, dans un communiqué diffusé par la télévision d'Etat.

«Si l'agression se poursuit, d'autres mesures seront planifiées et mises en oeuvre pour contraindre l'ennemi à respecter ses obligations», a-t-il ajouté.

Source: AFP

il y a 41 minutes

Tsahal a reçu l'ordre de cesser le feu au Liban

Un responsable militaire israélien a déclaré samedi que l'armée avait reçu l'ordre de la direction politique du pays de cesser les affrontements avec le Hezbollah dans le sud du Liban, tout en continuant à y opérer «de manière défensive».

L'armée «a reçu des directives actualisées de l'échelon politique pour cesser le feu», a indiqué ce responsable, ajoutant que les troupes «ne mènent pas de frappes proactives» mais opèrent «de manière défensive» au sein de la bande territoriale du sud du Liban occupée par Israël, qui la désigne comme une «zone de sécurité».

Source: AFP

16:54 heures

L'armée américaine dit rester «vigilante»

Les forces armées américaines demeurent «vigilantes» pour appliquer l'accord de cessez-le-feu avec l'Iran, a déclaré samedi le commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom), après l'annonce par Téhéran de la nouvelle fermeture du détroit d'Ormuz en représailles aux frappes israéliennes au Liban.

Selon le Centcom, les traversées du détroit d'Ormuz ont persisté de manière sûre samedi, avec le passage de 55 navires marchands.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

Source: AFP

16:36 heures

L'Iran envoie une délégation en Suisse pour négocier dimanche

Le ministère iranien des Affaires étrangères a annoncé la tenue dimanche en Suisse de discussions "techniques" américano-iraniennes en présence de représentants du Pakistan et du Qatar, pays médiateurs.

Les négociateurs iraniens ont quitté le pays samedi pour la Suisse, a de son côté annoncé un média d'Etat. Le protocole d'accord conclu cette semaine par Téhéran et Washington prévoit le lancement de tractations d'une durée de 60 jours en vue de parvenir à un accord final, qui seront centrées sur le programme nucléaire iranien.

Source: ATS

14:22 heures

Le Hezbollah dit avoir attaqué des forces israéliennes qui tentaient une «infiltration» dans le sud

Le Hezbollah a annoncé samedi avoir «fait barrage» à une force israélienne qui «tentait de s'infiltrer» sur une hauteur stratégique surplombant la ville de Nabatiyé, dans le sud du Liban.

«Tout en étant engagé en faveur du cessez-le-feu, (le Hezbollah) ne fera preuve d'aucune tolérance face à toute tentative israélienne (...) d'étendre son occupation», a affirmé le mouvement pro-iranien dans un communiqué.

Source: AFP

13:37 heures

Un média d'Etat libanais annonce sept morts dans une frappe israélienne sur le sud du pays

Une frappe israélienne sur un village près de Saïda, dans le sud du Liban, a fait au moins sept morts samedi, a rapporté un média d'Etat, au moment où Israël poursuit ses frappes malgré le cessez-le-feu avec le Hezbollah annoncé la veille.

La frappe sur Qannarit a tué «sept personnes et blessé 13 autres, selon un bilan préliminaire», a précisé l'Agence nationale d'information (ANI).

Source: AFP

11:56 heures

La Défense civile du Liban annonce 16 morts dans des frappes israéliennes

La Défense civile libanaise a annoncé que des frappes israéliennes dans la région de Nabatiyé, dans le sud du pays, avaient fait 16 morts samedi, au lendemain de l'annonce d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah pro-iranien.

De la fumée s'élève après une frappe israélienne à Nabatiyé, au Liban, le 19 juin 2026.
Photo: IMAGO/Middle East Images

Les équipes de la Défense civile, mobilisées «depuis les premières heures du matin» dans le district de Nabatiyé en réponse à des «attaques en cours visant la zone», ont transporté «16 morts et 12 blessés» vers des hôpitaux, a précisé cet organisme dans un communiqué.

Source: AFP

11:13 heures

L'armée libanaise annonce la mort d'un soldat dans une frappe israélienne sur le sud

L'armée libanaise a annoncé samedi la mort d'un de ses soldats dans le sud du pays dans une frappe israélienne, au lendemain d'une annonce de cessez-le-feu.

Des drapeaux israélien et libanais sur un monument appelé la «Bonne Clôture» dans la ville de Metula, le 18 juin 2026.
Photo: AFP

«Une frappe de l'ennemi israélien a visé un soldat de l'armée sur la route Kfar Rumman-Nabatiyé», entraînant sa mort, a indiqué l'armée dans un communiqué, dénonçant «la poursuite des attaques brutales israéliennes (qui) vise à entraver toute solution permettant de rétablir la stabilité au Liban».

Source: AFP

11:11 heures

L'armée israélienne dit viser le Hezbollah dans le sud du Liban

L'armée israélienne a dit samedi viser des positions du Hezbollah pro-iranien dans le sud du Liban, en riposte à des attaques contre ses soldats déployés dans cette partie du Liban, malgré l'annonce de cessez-le-feu survenue la veille.

L'armée israélienne dit viser le Hezbollah dans le sud du Liban. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE

«Dans la nuit, l'organisation terroriste Hezbollah a tiré plus de 50 projectiles contre les forces israéliennes dans le sud du Liban», indique un communiqué militaire. «A la suite de ces attaques, Tsahal (armée israélienne, NDLR) frappe des cibles terroristes du Hezbollah dans le sud du pays».

Source: AFP

08:18 heures

Cinq morts dans des frappes israéliennes sur le sud du Liban

De nouvelles frappes israéliennes sur le sud du Liban ont fait cinq morts samedi, a rapporté l'agence de presse officielle libanaise ANI, malgré l'annonce la veille d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah pro-iranien.

Les frappes ont visé plus d'une douzaine de localités après minuit et samedi matin, pour beaucoup dans le secteur de Nabatiyé, où des tirs d'artillerie ont aussi eu lieu, selon l'agence ANI.

Trois personnes ont été tuées à Arab Salim et une à Deir Zahrani, tandis qu'une autre est morte «après un tir de drone ennemi ciblant une moto» à l'entrée de la localité de Dweir, a précisé l'agence ANI.

Une trêve immédiate?

Vendredi, un responsable américain avait déclaré à l'AFP qu'une trêve immédiate entre Israël et l'organisation chiite Hezbollah, soutenue par l'Iran, avait été conclue par des médiateurs américains et qataris après des discussions avec Israël et l'Iran.

L'ambassadeur d'Israël aux Etats-Unis, Yechiel Leiter, a indiqué que son pays respecterait le cessez-le-feu si le Hezbollah en faisait de même, alors que de précédentes annonces de trêve avaient été peu suivies d'effet.

Source: AFP

19.06.2026, 21:11 heures

Israël «s'engage» à respecter le cessez-le-feu au Liban, si le Hezbollah en fait autant

L'ambassadeur israélien aux Etats-Unis a déclaré vendredi qu'Israël s'engageait à un cessez-le-feu immédiat, à condition qu'il soit également respecté par le Hezbollah pro-iranien.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

«Israël demeure fermement engagé à un cessez-le-feu immédiat», a écrit l'ambassadeur Yechiel Leiter sur son compte X. 

Il nie les frappes qu'on lui attribue: «A 11h30 ce matin, Israël a suspendu toutes ses opérations offensives; les affirmations contraires du Hezbollah et de l’Iran sont des mensonges éhontés.» Et d'ajouter: «Si le Hezbollah honore l'accord et cesse ses hostilités, cela sera accueilli par le calme», a-t-il ajouté.

Source: AFP

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vin d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus