Trump menace d'imposer un péage américain dans le détroit d'Ormuz
Donald Trump a affirmé samedi que les Etats-Unis pourraient imposer un péage dans le détroit d'Ormuz si les négociations avec l'Iran venaient à échouer au bout des 60 jours de cessez-le-feu prévus actuellement.
«Il n'y aura AUCUN PEAGE dans le détroit d'Ormuz pendant les 60 jours de la période de cessez-le-feu, et il n'y aura AUCUN péage après l'expiration de la période de 60 jours, à moins qu'il ne soit imposé par les Etats-Unis d'Amérique, si un accord n'était pas trouvé, pour les services rendus comme ange gardien des pays du Moyen-Orient et à des fins de remboursement des coûts passés, présents, et futurs», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social.
Source: AFP
L'Iran prévient les Etats-Unis que l'accord est «en danger»
Le ministère iranien des Affaires étrangères a prévenu samedi les Etats-Unis que le protocole d'accord conclu entre les deux pays serait «en danger» si ses provisions n'étaient pas appliquées rapidement, en pleine flambée de violences au Liban.
«L'autre partie doit prendre les mesures nécessaires dès que possible, ou alors le protocole d'accord tout entier», qui prévoit notamment la cessation des hostilités au Liban «sera en danger», a affirmé le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baghaï, cité par l'agence officielle Irna.
Source: AFP
L'Iran referme le détroit d'Ormuz après les frappes israéliennes au Liban
Le commandement central de l'armée iranienne a annoncé samedi qu'il avait de nouveau fermé le stratégique détroit d'Ormuz, en réaction aux attaques d'Israël dans le sud du Liban violant selon lui le protocole d'accord conclu avec les États-Unis.
«Il est par la présente annoncé que le détroit d'Ormuz sera fermé au trafic maritime (...) cette première mesure est une réponse à la violation des engagements par l'ennemi», a déclaré l'état-major central Khatam-al Anbiya, dans un communiqué diffusé par la télévision d'Etat.
«Si l'agression se poursuit, d'autres mesures seront planifiées et mises en oeuvre pour contraindre l'ennemi à respecter ses obligations», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Tsahal a reçu l'ordre de cesser le feu au Liban
Un responsable militaire israélien a déclaré samedi que l'armée avait reçu l'ordre de la direction politique du pays de cesser les affrontements avec le Hezbollah dans le sud du Liban, tout en continuant à y opérer «de manière défensive».
L'armée «a reçu des directives actualisées de l'échelon politique pour cesser le feu», a indiqué ce responsable, ajoutant que les troupes «ne mènent pas de frappes proactives» mais opèrent «de manière défensive» au sein de la bande territoriale du sud du Liban occupée par Israël, qui la désigne comme une «zone de sécurité».
Source: AFP
L'armée américaine dit rester «vigilante»
Les forces armées américaines demeurent «vigilantes» pour appliquer l'accord de cessez-le-feu avec l'Iran, a déclaré samedi le commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom), après l'annonce par Téhéran de la nouvelle fermeture du détroit d'Ormuz en représailles aux frappes israéliennes au Liban.
Selon le Centcom, les traversées du détroit d'Ormuz ont persisté de manière sûre samedi, avec le passage de 55 navires marchands.
Source: AFP
L'Iran envoie une délégation en Suisse pour négocier dimanche
Le ministère iranien des Affaires étrangères a annoncé la tenue dimanche en Suisse de discussions "techniques" américano-iraniennes en présence de représentants du Pakistan et du Qatar, pays médiateurs.
Les négociateurs iraniens ont quitté le pays samedi pour la Suisse, a de son côté annoncé un média d'Etat. Le protocole d'accord conclu cette semaine par Téhéran et Washington prévoit le lancement de tractations d'une durée de 60 jours en vue de parvenir à un accord final, qui seront centrées sur le programme nucléaire iranien.
Source: ATS
Le Hezbollah dit avoir attaqué des forces israéliennes qui tentaient une «infiltration» dans le sud
Le Hezbollah a annoncé samedi avoir «fait barrage» à une force israélienne qui «tentait de s'infiltrer» sur une hauteur stratégique surplombant la ville de Nabatiyé, dans le sud du Liban.
«Tout en étant engagé en faveur du cessez-le-feu, (le Hezbollah) ne fera preuve d'aucune tolérance face à toute tentative israélienne (...) d'étendre son occupation», a affirmé le mouvement pro-iranien dans un communiqué.
Source: AFP
Un média d'Etat libanais annonce sept morts dans une frappe israélienne sur le sud du pays
Une frappe israélienne sur un village près de Saïda, dans le sud du Liban, a fait au moins sept morts samedi, a rapporté un média d'Etat, au moment où Israël poursuit ses frappes malgré le cessez-le-feu avec le Hezbollah annoncé la veille.
La frappe sur Qannarit a tué «sept personnes et blessé 13 autres, selon un bilan préliminaire», a précisé l'Agence nationale d'information (ANI).
Source: AFP
La Défense civile du Liban annonce 16 morts dans des frappes israéliennes
La Défense civile libanaise a annoncé que des frappes israéliennes dans la région de Nabatiyé, dans le sud du pays, avaient fait 16 morts samedi, au lendemain de l'annonce d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah pro-iranien.
Les équipes de la Défense civile, mobilisées «depuis les premières heures du matin» dans le district de Nabatiyé en réponse à des «attaques en cours visant la zone», ont transporté «16 morts et 12 blessés» vers des hôpitaux, a précisé cet organisme dans un communiqué.
Source: AFP
L'armée libanaise annonce la mort d'un soldat dans une frappe israélienne sur le sud
L'armée libanaise a annoncé samedi la mort d'un de ses soldats dans le sud du pays dans une frappe israélienne, au lendemain d'une annonce de cessez-le-feu.
«Une frappe de l'ennemi israélien a visé un soldat de l'armée sur la route Kfar Rumman-Nabatiyé», entraînant sa mort, a indiqué l'armée dans un communiqué, dénonçant «la poursuite des attaques brutales israéliennes (qui) vise à entraver toute solution permettant de rétablir la stabilité au Liban».
Source: AFP
L'armée israélienne dit viser le Hezbollah dans le sud du Liban
L'armée israélienne a dit samedi viser des positions du Hezbollah pro-iranien dans le sud du Liban, en riposte à des attaques contre ses soldats déployés dans cette partie du Liban, malgré l'annonce de cessez-le-feu survenue la veille.
«Dans la nuit, l'organisation terroriste Hezbollah a tiré plus de 50 projectiles contre les forces israéliennes dans le sud du Liban», indique un communiqué militaire. «A la suite de ces attaques, Tsahal (armée israélienne, NDLR) frappe des cibles terroristes du Hezbollah dans le sud du pays».
Source: AFP
Cinq morts dans des frappes israéliennes sur le sud du Liban
De nouvelles frappes israéliennes sur le sud du Liban ont fait cinq morts samedi, a rapporté l'agence de presse officielle libanaise ANI, malgré l'annonce la veille d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah pro-iranien.
Les frappes ont visé plus d'une douzaine de localités après minuit et samedi matin, pour beaucoup dans le secteur de Nabatiyé, où des tirs d'artillerie ont aussi eu lieu, selon l'agence ANI.
Trois personnes ont été tuées à Arab Salim et une à Deir Zahrani, tandis qu'une autre est morte «après un tir de drone ennemi ciblant une moto» à l'entrée de la localité de Dweir, a précisé l'agence ANI.
Une trêve immédiate?
Vendredi, un responsable américain avait déclaré à l'AFP qu'une trêve immédiate entre Israël et l'organisation chiite Hezbollah, soutenue par l'Iran, avait été conclue par des médiateurs américains et qataris après des discussions avec Israël et l'Iran.
L'ambassadeur d'Israël aux Etats-Unis, Yechiel Leiter, a indiqué que son pays respecterait le cessez-le-feu si le Hezbollah en faisait de même, alors que de précédentes annonces de trêve avaient été peu suivies d'effet.
Source: AFP
Israël «s'engage» à respecter le cessez-le-feu au Liban, si le Hezbollah en fait autant
L'ambassadeur israélien aux Etats-Unis a déclaré vendredi qu'Israël s'engageait à un cessez-le-feu immédiat, à condition qu'il soit également respecté par le Hezbollah pro-iranien.
«Israël demeure fermement engagé à un cessez-le-feu immédiat», a écrit l'ambassadeur Yechiel Leiter sur son compte X.
Il nie les frappes qu'on lui attribue: «A 11h30 ce matin, Israël a suspendu toutes ses opérations offensives; les affirmations contraires du Hezbollah et de l’Iran sont des mensonges éhontés.» Et d'ajouter: «Si le Hezbollah honore l'accord et cesse ses hostilités, cela sera accueilli par le calme», a-t-il ajouté.
Source: AFP