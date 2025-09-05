Publié: il y a 40 minutes

L'enquête sur l'accident de funiculaire à Lisbonne, qui a fait 16 morts mercredi, prend du retard. Le Bureau de prévention et enquête d'accidents aériens et ferroviaires (GPIAAF) a reporté à samedi la publication des premières constatations confirmées.

La publication de premiers éléments d'enquête reportée à samedi

La publication de premiers éléments d'enquête reportée à samedi

L'accident de funiculaire à Lisbonne a fait 16 morts. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

L'institution portugaise chargée d'enquêter sur les accidents ferroviaires a reporté de vendredi à samedi la publication d'une note présentant les «premières constatations confirmées» sur l'accident de funiculaire qui a fait 16 morts à Lisbonne mercredi, a-t-elle annoncé à l'agence Lusa.

«Il n'est pas possible de publier la note aujourd'hui», dont la diffusion est prévue désormais «durant l'après-midi de samedi», a indiqué à l'agence de presse nationale un porte-parole du Bureau de prévention et enquête d'accidents aériens et ferroviaires (GPIAAF). Cette instance devra ensuite publier un rapport préliminaire «sans doute dans un délai de 45 jours», a déclaré jeudi son directeur Nelson Oliveira.

Un des wagons de l'emblématique funiculaire de la Gloria, très prisé des touristes qui visitent la capitale portugaise, a déraillé et s'est écrasé contre un bâtiment du centre-ville mercredi en fin de journée. Cinq Portugais et onze étrangers sont morts dans cet accident, qui a fait également une vingtaine de blessés, dont un petit garçon de trois ans.