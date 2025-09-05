DE
FR

Accident de funiculaire à Lisbonne
La publication de premiers éléments d'enquête reportée à samedi

L'enquête sur l'accident de funiculaire à Lisbonne, qui a fait 16 morts mercredi, prend du retard. Le Bureau de prévention et enquête d'accidents aériens et ferroviaires (GPIAAF) a reporté à samedi la publication des premières constatations confirmées.
Publié: il y a 40 minutes
Partager
Écouter
L'accident de funiculaire à Lisbonne a fait 16 morts.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'institution portugaise chargée d'enquêter sur les accidents ferroviaires a reporté de vendredi à samedi la publication d'une note présentant les «premières constatations confirmées» sur l'accident de funiculaire qui a fait 16 morts à Lisbonne mercredi, a-t-elle annoncé à l'agence Lusa.

A lire aussi
Un papa allemand que l'on croyait mort aurait finalement survécu
Un miracle à Lisbonne
Un papa allemand que l'on croyait mort aurait finalement survécu
Une Suissesse décédée à Lisbonne, une autre blessée
Le DFAE le confirme
Une Suissesse décédée dans le funiculaire à Lisbonne, une autre blessée

«Il n'est pas possible de publier la note aujourd'hui», dont la diffusion est prévue désormais «durant l'après-midi de samedi», a indiqué à l'agence de presse nationale un porte-parole du Bureau de prévention et enquête d'accidents aériens et ferroviaires (GPIAAF). Cette instance devra ensuite publier un rapport préliminaire «sans doute dans un délai de 45 jours», a déclaré jeudi son directeur Nelson Oliveira.

Un des wagons de l'emblématique funiculaire de la Gloria, très prisé des touristes qui visitent la capitale portugaise, a déraillé et s'est écrasé contre un bâtiment du centre-ville mercredi en fin de journée. Cinq Portugais et onze étrangers sont morts dans cet accident, qui a fait également une vingtaine de blessés, dont un petit garçon de trois ans.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Présenté par
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Mini bouteilles, vrai plaisir
Pourquoi les petites bouteilles ont le vent en poupe
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus