«Emilia Perez» attendu au tournant lors des Golden Globes

Le réalisateur Jacques Audiard accompagné (de g. à d.) des actrices Selena Gomez, Zoe Saldana et Karla Sofía Gascón. Photo: DUKAS

AFP Agence France-Presse

Favori des Golden Globes, «Emilia Perez» va-t-il parachever sa mue en grand vainqueur? C'est tout l'enjeu de la cérémonie dimanche pour l'odyssée musicale de Jacques Audiard sur la transition de genre d'un narcotrafiquant mexicain. Le film du cinéaste français compte 10 nominations, notamment dans la catégorie meilleure comédie, meilleur réalisateur, meilleure actrice pour Karla Sofía Gascón dans le rôle titre, meilleur second rôle féminin pour Zoe Saldaña et Selena Gomez, et meilleur scénario.

Avec un record de nominations pour une comédie musicale, ce film primé à Cannes et diffusé par Netflix «est le grand favori, de loin», rappelle à l'AFP Pete Hammond, du site spécialisé Deadline. Tourné majoritairement en espagnol, le long-métrage concourt également dans les catégories meilleur film international, meilleure bande originale, et meilleure chanson – deux nominations. Sa moisson donnera une indication sur son potentiel pour les Oscars en mars.

Selon Pete Hammond, son principal concurrent pour le prix de la meilleure comédie reste la Palme d'Or cannoise «Anora», où Sean Baker chronique les déboires d'une jeune prostituée de Brooklyn, dépeinte en Cendrillon moderne. Carton commercial des fêtes, «Wicked» apparaît «désavantagé», avec seulement quatre nominations. Mais sa star Cynthia Erivo, qui incarne la sorcière du «Magicien d'Oz» face à la chanteuse Ariana Grande dans cette adaptation d'une comédie musicale de Broadway, pourrait voler la vedette à l'actrice transgenre Karla Sofía Gascón. «Elle est tellement spectaculaire dans ce film, (...) la façon dont elle chante pendant qu'elle vole dans les airs», insiste Pete Hammond.

Une cérémonie «moins prévisible»

Un autre film français, «The Substance» joue également les «outsiders», remarque le chroniqueur. Cette fable horrifique de Coralie Fargeat, où Demi Moore incarne une ancienne gloire d'Hollywood droguée à un sérum de jouvence, compte cinq nominations, notamment dans les catégories meilleure comédie, meilleure réalisation et meilleure actrice. Conte macabre sur les diktats de la jeunesse éternelle, le film «va trouver un écho à Hollywood», estime Pete Hammond.

Encore marqués par le vaste scandale révélé en 2021 sur les manquements éthiques, le racisme et la corruption de leurs membres, les Golden Globes se sont largement réformés ces dernières années. Ils ont notamment ajouté plus de 200 membres venus des quatre coins du globe à leur jury. Un changement qui se ressent dans les nominations, selon Pete Hammond. La cérémonie est «moins prévisible» et «assurément plus internationale. Ils sont plus ouverts à des genres de films différents».

Les catégories dramatiques, traditionnellement séparées des comédies par les Golden Globes, reflètent également cette évolution. Le film canadien «The Brutalist», portrait d'un architecte survivant de l'Holocauste tentant de refaire sa vie aux États-Unis, a obtenu sept nominations. Il vise le prix du meilleur film dramatique, mais devra notamment se défaire du thriller papal «Conclave», nominé dans six catégories.

Concurrence féroce côté comédies et drame

Les vedettes des deux films, Adrien Brody et Ralph Fiennes - brillant en cardinal englué dans les manigances du Vatican pour élire un nouveau pape - s'affrontent pour le titre de meilleur acteur dans un film dramatique. Une course dans laquelle pourrait s'inviter Timothée Chalamet, pour son incarnation remarquée de Bob Dylan dans «Un parfait inconnu». Mais cette année, c'est sur le destin des actrices que les Golden Globes sont les plus susceptibles de peser, trois jours avant la clôture du vote pour les nominations aux Oscars.

Déjà féroce côté comédies, la concurrence l'est tout autant côté drames. Angelina Jolie brille avec son interprétation de la cantatrice Maria Callas dans «Maria», Nicole Kidman impressionne en femme de pouvoir à la sexualité trouble dans «Babygirl», et Fernanda Torres émeut en veuve dévouée à ses enfants sous la dictature brésilienne des années 70, dans «Je suis toujours là».

Sans oublier Kate Winslet, qui prête ses traits à la photographe de guerre «Lee Miller», où Pamela Anderson, surprenante en danseuse de revue rattrapée par l'âge dans «The Last Showgirl». Les Oscars, qui ne séparent pas les drames des comédies, ne retiendront que cinq comédiennes.

«La catégorie meilleure actrice est tellement encombrée que certaines personnes qui auraient sûrement gagné lors d'une autre année ne seront même pas nominées», observe le journaliste Pete Hammond. «C'est là que les Golden Globes peuvent vraiment être utiles», ajoute-t-il.