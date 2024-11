1/5 Les fans de Star Wars peuvent se réjouir, une nouvelle trilogie est en préparation.

Solène Monney Journaliste Blick

Les fans de «Star Wars» devraient être ravis de cette nouvelle: cinq ans après «L'ascension de Skywalker», la saga intergalactique remet le couvert. Lucasfilm prépare une nouvelle trilogie, rapporte Deadline, repris par BFMTV jeudi 7 novembre.

Aux manettes, Simon Kindberg, producteur des «X-Men» et de «Seul sur Mars». Celui qui écrira et produira la trilogie est un connaisseur de l'univers: il a déjà cocréé la série animée «Star Wars Rebels». Cette dernière avait été nommée aux Emmy Awards. Simon Kindberg était également consultant sur le septième épisode de la saga, débutée en 1977 par George Lucas, Le réveil de la force.

Plusieurs inconnues

Pour l'instant, on ignore si les épisodes prévus sont les X, XI et XII ou s'ils marqueront le début d'une nouvelle saga s'inscrivant en parallèle des films «Star Wars». Contactés par Deadline, Lucasfilm et Disney (qui a racheté le premier), n'ont pas souhaité s'exprimer. Les fans devront donc prendre leur mal en patience.

La date de sortie n'est également pas connue. Mais Lucasfilm prévoit le développement d'autres films. Une suite de «L'ascension de Skywalker» est prévue avec Daisy Ridley. Situé 15 ans après, le long-métrage montrera la manière dont Rey reconstruit l'ordre des Jedi.

En attendant, les passionnés de l'univers de George Lucas pourront se mettre en bouche avec la diffusion sur Disney+, en décembre, de «Skeleton Crew». Cette série met en scène, des jeunes qui embarquent dans un voyage intergalactique.