L’Amigne est l’un des cépages les plus rares au monde. Originaire du Valais, elle s’épanouit sur les terrasses qui surplombent le village viticole de Vétroz. Elle donne des vins aux profils variés, du sec au doux.

En bref Le rare cépage blanc Amigne pousse en Valais

Les vins se caractérisent par des arômes de mandarine, de kumquat et de fruits jaunes

Le logo représentant une abeille indique le degré de douceur de l'Amigne en bouteille

Ursula Geiger

«Dans les années 1990, il ne restait plus que douze hectares de vignes d’Amigne en Valais. Aujourd’hui, on en compte près de 40. Avec la révolution de la qualité, les vignerons ont redécouvert le potentiel des anciens cépages locaux. L’Amigne en fait partie», raconte l’œnologue valaisan Gilles Besse.

«La vigne s’épanouit particulièrement bien sur les parcelles en terrasses aux sols argileux riches en schiste noir.» Le Domaine Jean-René Germanier figure parmi les principaux producteurs d’Amigne, avec dix hectares consacrés à ce cépage. Gilles Besse dirige le domaine de Vétroz avec Jean-René Germanier et maîtrise l’art d’en révéler les arômes subtils.

Les abeilles révèlent la douceur du vin

Ce cépage à la peau délicate séduit par sa richesse aromatique. Ses raisins peuvent aussi mûrir longtemps sur pied pour donner des vins de vendanges tardives qui se prêtent à un élevage en barrique.

Pour renseigner les consommateurs sur la douceur du vin, les vignerons ont créé un système de symboles en forme d’abeilles sur les étiquettes. Une abeille correspond à une teneur en sucre résiduel de zéro à huit grammes par litre, deux abeilles à une teneur de neuf à 25 grammes par litre. Trois abeilles signalent une Amigne douce, avec plus de 25 grammes de sucre résiduel par litre.

Des arômes de fruits et une touche de miel

Le choix de l’abeille fait aussi écho aux arômes du vin. Les variantes d'Amignes issues de raisins touchés par la pourriture noble développent des notes de poire mûre, de coing, de mandarine et de kumquat. De subtiles touches de miel et de cire d’abeille enrichissent cette palette aromatique.

Pour obtenir des vins demi-doux, les vignerons interrompent la fermentation par le froid. Cette étape exige une grande précision en cave afin de préserver l’équilibre entre la douceur, l’acidité, la structure et les arômes.

Fromage, terrine et tarte Tatin

L’Amigne douce accompagne à merveille les pâtés et les terrines de foie de volaille. A la saison des pommes, elle se marie aussi avec une tarte Tatin. Mieux vaut toutefois servir celle-ci sans glace à la vanille ni crème fouettée pour éviter un accord trop riche.

Les amateurs de fromage trouveront également leur bonheur avec l’amigne, notamment si le plateau s’accompagne d’un chutney à l’orange ou au coing. Les versions demi-douces se prêtent aussi aux plats asiatiques peu épicés. Des dim sum cuits à la vapeur ou des momos tibétains, servis sans sauce trop piquante, font ainsi de beaux accords avec cette spécialité valaisanne.