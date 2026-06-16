Musk droht ZDF mit Klage – Sender rudert teilweise zurück

Elon Musk (54) zieht gegen das ZDF zu Felde. Der reichste Mann der Welt wirft dem öffentlich-rechtlichen Sender «ungeheuerliche Lügen» vor und kündigt auf seiner Plattform X rechtliche Schritte an – und setzte eine Deadline.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Elon Musk klagt gegen ZDF wegen angeblicher Aufrufe zu rassistischer Gewalt

Musk verbreitete Tweet eines Rechtsextremen, rief aber nicht zur Gewalt auf

ZDF änderte Video und entfernte die fragliche Stelle

Thomas Benkö Journalist & AI Innovation Lead

Auslöser ist die Berichterstattung über die ausländerfeindlichen Ausschreitungen in Nordirland. Am Montag, 9. Juni 2026, griff ein sudanesischer Asylsuchender in Belfast einen Einheimischen mit einem Messer an und verletzte ihn schwer – laut Berichten wollte der Täter das Opfer gar köpfen. Ein Video der Tat ging viral.

In der Nachrichtensendung «heute» hatte die Moderatorin von einem «rassistischen Mob» gesprochen, der «Jagd auf Migranten» gemacht habe – aufgerufen dazu hätten unter anderem ein britischer Rechtsextremist und «Tech-Milliardär Elon Musk».

Kritik kam prompt, und nicht nur von Musk: Auch ein NDR-Redaktor nannte die Formulierung «völlig inakzeptabel», es sei nicht belegt, dass Musk zu den Gewalttaten aufgerufen habe.

Das ZDF reagierte defensiv. Die verwendete Formulierung sei «unpräzise und dadurch missverständlich» gewesen, heisst es in einem Schreiben des Senders. Der beanstandete Beitrag bleibt online, allerdings gekürzt, – versehen mit einem Hinweis.

ZDF bekommt Frist bis Donnerstag, 16 Uhr

Eine Recherche von Blick zeigt, dass es tatsächlich keine Tweets gegeben hat, in dem Musk explizit zur Jagd auf Ausländer aufgerufen hat. Was Musk aber gemacht hat ist, einen Tweet des rechtspopulistischen britischen Aktivisten Tommy Robinson weiter zu verbreiten, der zu Demos aufgerufen hat. Dort steht: «Only by protesting REPEATEDLY and LOUDLY will there be any change!!» (Deutsch: «Nur wenn wir immer wieder und lautstark protestieren, wird sich etwas ändern!!»).

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Ein Unschuldslamm ist Musk aber auch nicht. Sogar sein AI-Chatbot Grok sagt: «Musk hat die Wut angeheizt und Proteste gefordert, aber nicht zu vigilanten Jagdaktionen oder Gewalt aufgerufen.» Immerhin hat «Megafon» Musk über 240 Millionen Follower auf Twitter.

Nun schaltet Musk also die Justiz ein: «Wegen seiner ungeheuerlichen Lügen werden rechtliche Schritte gegen das ZDF eingeleitet», twitterte er am Montag.

Sein Anwalt Joachim Steinhöfel hat den Sender mittlerweile abgemahnt und mit einer Unterlassungserklärung eingedeckt, wie das Portal «Welt» am Dienstag schreibt. Darin steht: «Die Behauptung, unser Mandant habe zu einer ‹Jagd auf Migranten› durch einen ‹rassistischen Mob› aufgerufen, ist offensichtlich unwahr», heisst es darin. Zudem verstosse der Bericht gegen journalistische Grundsätze. Das ZDF habe bis am Donnerstag 16 Uhr Zeit, eine Unterlassungserklärung abzugeben. Sonst würde Anwalt Steinhöfel Musk «unverzügliche Einleitung gerichtlicher Schritte» empfehlen.

Auf seiner Korrekturseite im Netz hat das ZDF bislang nichts zum Fall publiziert.