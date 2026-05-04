Elon Musk schwärmt für die Schweiz: Der Tech-Milliardär teilte auf X ein Video aus Lauterbrunnen BE, das danach in wenigen Stunden über acht Millionen Mal angesehen wurde. Droht dem Touri-Hotspot ein neuer Besucher-Boom?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Elon Musk teilt Video aus Lauterbrunnen, Clip begeistert über acht Millionen

Nutzer zweifeln an Echtheit, halten es für KI

Lauterbrunnen ist kein Geheimtipp mehr: 2024 zählte die Destination 930'994 Logiernächte

Nikolina Pantic Redaktorin News

Die malerische Landschaft von Lauterbrunnen BE begeistert Menschen weltweit. Nun offenbar auch Elon Musk (54). Der Tech-Milliardär teilte auf X kommentarlos einen Thread des Bloggers James Lukas zu Lauterbrunnen. Innert weniger Stunden wurde der Clip über acht Millionen Mal angesehen und bekam über 100'000 Likes.

Musk zeigt sich nicht zum ersten Mal als Schweiz-Fan. Bereits letztes Jahr hatte es ihm der Berner Oeschinensee angetan.

Zu schön, um wahr zu sein

Während viele Internetnutzer die Schönheit des Dorfes loben, zweifeln manche in den Kommentaren an der Echtheit des Videos. Ein User fragt, was Musk für einen Prompt in seinem KI-Chatbot «Grok» eingegeben habe, um an ein so schönes computergeneriertes Video zu kommen.

0:27 Elon Musk postete es auf X: Video von Lauterbrunnen wird millionenfach geklickt

Das Bruchtal, der Hobbit und die Realität

Ist Musk ein heimlicher Hobbit-Fan? In seinem Thread schreibt Blogger James Lukas, dass Rivendell (Deutsch: Bruchtal) im Film «Der Hobbit» auf einem realen Ort basiere. Demnach dürfte John Ronald Reuel Tolkiens fiktive Welt auf eine Wanderung durch ein Berner Dorf im Jahr 1911 zurückgehen.

Besonders Lauterbrunnen soll Tolkien nachhaltig beeindruckt haben. Gegenüber seinem Sohn habe er den Hotspot als den Ort bezeichnet, der ihn weltweit am stärksten geprägt habe.

Droht Lauterbrunnen ein neuer Touristenboom?

Während das Bruchtal im Film «Der Hobbit» ein Zufluchtsort für Heilung, Weisheit und Schutz ist, ringen Besucherinnen und Besucher in Lauterbrunnen heute um die besten Plätze für einen Schnappschuss. Im Jahr 2024 verzeichnete das Dorf 930'994 Logiernächte im Tal. Lauterbrunnen gilt längst nicht mehr als Geheimtipp und hat sich besonders durch Social Media als Touristen-Hotspot etabliert.

Ob Lauterbrunnen wegen Musk tatsächlich mit zusätzlichen Besucherströmen rechnen muss, bleibt offen. Klar ist, dass jeder Post die Aufmerksamkeit verstärkt. Der Einfluss von Instagram und Co. ist so gross, dass die Gemeinde 2024 sogar eine Eintrittsgebühr prüfte.