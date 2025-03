Tiefblaue Seen, schneebedeckte Gipfel und unberührte Seen: Die Schweiz hat traumhafte Orte zu bieten. Auf X geht gerade ein Beitrag mit 20 Schweizer Landschaften viral. Zuvor wurde er von Tech-Milliardär Elon Musk geteilt.

1/4 In der Auflistung der schönsten Schweizer Orte darf der Berner Oeschinensee nicht fehlen. Foto: Shutterstock

40 Millionen Aufrufe in 20 Stunden: Ein Beitrag über die Schweiz geht derzeit auf X viral. Konkret: Ein Thread des italienischen Bloggers James Lucas zeigt wunderschöne Impressionen aus verschiedenen Regionen und lässt Menschen aus aller Welt staunen. Auch das traumhafte «Bänkli» am Berner Oeschinensee bekommt einen Platz in der Auflistung. «Die Schweiz sieht einfach nicht real aus», heisst es in der Überschrift des Beitrags.

Nach wenigen Stunden hatte der Post bereits Dutzende Millionen Klicks. Der Grund: Tech-Milliardär Elon Musk (53) teilte den Beitrag auf seinem eigenen Account. Dazu schrieb der Südafrikaner, der Vorfahren aus dem Emmental hat: «Wunderschön».

«Erstklassiges Skigebiet»

Besonders die leuchtenden Farben und ruhige Umgebung scheinen bei den Nutzern Eindruck zu hinterlassen. «Smaragdgrüne Hügel, märchenhafte Häuser und das türkisfarbene Wasser des Lungernsees», heisst es zu einem der geposteten Bilder.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Und: Blogger Lucas liefert zu einigen der Landschaften gleich noch einen Fakt mit: «Die erste urkundliche Erwähnung des Dorfes Lungern findet sich in einem 800 Jahre alten Steuerregister aus Deutschland.»

Zur Ortschaft Adelboden im Berner Oberland schreibt der Italiener: «Das Bergdorf hat über 600 Jahre alte Wurzeln und wurde erstmals 1409 als «Valle Adelboden» erwähnt – heute ist es ein erstklassiges Skigebiet.»

Keine Geheimtipps mehr

Viele der erwähnten Spots sind jedoch keine Geheimtipps mehr. Gerade der Staubach-Wasserfall in Lauterbrunnen lockt jedes Jahr Horden von Touristen an. Die Gemeinde diskutierte vergangenes Jahr gar, eine Eintrittsgebühr einzuführen.

Und auch der Oeschinensee ist zu einem Instagram-Hotspot geworden. Viele Menschen am Tag bedeutet viel Müll am Abend. Deswegen haben die Verantwortlichen reagiert: Der Oeschinensee führt auf den Start der Sommersaison am 10. Mai ein Online-Reservationssystem für die Gondelbahn ein. Zusätzlich werden künftig auch sogenannte Ranger rund um den Oeschinensee patrouillieren und die Besucher zu einem respektvollen Umgang mit der Natur anhalten.