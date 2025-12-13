DE
FR
Abonnieren

Massentourismus in der Schweiz
In diesen Gemeinden ist die Situation stark angespannt

Der Tourismus in der Schweiz eilt von Rekord zu Rekord. Gemessen an der Einwohnerzahl geraten einzelne Ortschaften jedoch massiv unter Druck. Im internationalen Vergleich ist die Situation sogar angespannter als in europäischen Hotspots.
Publiziert: 15:30 Uhr
|
Aktualisiert: vor 24 Minuten
Kommentieren
1/5
Zermatt weist in der Schweiz die höchste Anzahl Logiernächte pro Einwohner auf – nämlich 269.
Foto: Shutterstock

Darum gehts

  • Schweizer Tourismus boomt, bringt aber auch Herausforderungen mit sich
  • Zermatt hat höchste Tourismusintensität mit 269 Logiernächten pro Einwohner
  • US-Reiseführer warnt vor Übertourismus in der Jungfrau-Region
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_249.JPG
Robin WegmüllerRedaktor Wirtschaft

Schweizer Hoteliers können momentan nicht klagen. Das Geschäft läuft gut, in diesem Jahr sind sie drauf und dran, den letztjährigen Übernachtungsrekord von 43 Millionen erneut zu übertreffen. Das zeigen aktuelle Zahlen vom Bundesamt für Statistik (BFS). Dabei steigt nicht nur die Anzahl an schweizerischen, sondern auch ausländischen Gästen. Das stellt klar: Der Schweizer Tourismus funktioniert.

An gewissen Orten bringen die steigenden Besucherzahlen Herausforderungen mit sich. Die Massentourismus-Problematik führte in den letzten Jahren immer wieder zu hitzigen Diskussionen. Einige traditionell sehr beliebte Feriendestinationen werden zunehmend weniger tolerant. 

Die ausgelasteten Orte der Schweiz

Ein Indikator, um den Overtourism zu messen, ist die sogenannte Tourismusintensität. Diese vergleicht die Anzahl Logiernächte mit der Einwohnerzahl. Dadurch wird die Grösse von betroffenen Regionen berücksichtigt. Watson hat Daten des BFS ausgewertet und die Intensität für 186 Schweizer Gemeinden ausgerechnet, welche mehr als drei regelmässig geöffnete Hotel- oder Kurbetriebe vorweisen. Auf diese Ortschaften entfallen 80 Prozent aller Übernachtungen in der Schweiz.

Gemeinden mit der höchsten Tourismusintensität 2024 

PlatzGemeindeLogiernächte pro EinwohnerLogiernächteEinwohner
1Zermatt VS2691'640'2006099
2Lauterbrunnen BE215500'4052331
3Grindelwald BE210826'4663930
4Samnaun GR210157'719750
5Morschach SZ198272'6281378
6Pontresina GR184381'4872072
7St. Moritz GR154768'0534997
8Leukerbad VS144205'9901426
9Saas-Fee VS144236'1621638
10Interlaken BE142867'7866123

Quelle: Watson und BFS 

Die Auswertung zeigt, dass besonders das Wallis, das Berner Oberland, das Bünderland und die Vierwaldstättersee-Region eine sehr hohe Tourismusintensität aufweisen. Oftmals sind die vielbesuchten Destinationen kleinere Gemeinden mit weniger als 5000 Einwohner. 

Im Vergleich zum Ausland ist der Indikator in der Schweiz allgemein sehr hoch, wie Watson schreibt. Zum Vergleich: Die meistbesuchten europäischen Reiseziele Mallorca und Paris erhalten eine Tourismusintensität von 57 respektive 20. Auch in Venedig mit 47 Logiernächten pro Einwohner steht die Belastung tiefer.

Mehr zum Tourismus
Lockt Roger Federer zu viele Touristen in die Schweiz?
Mit Video
Ärger über Schweiz Tourismus
Locken Vermarkter mit Federer zu viele Gäste ins Land?
Amerikanischer Reiseführer warnt plötzlich vor Schweizer Bergregion
«Hier nicht hinreisen»
Ami-Reiseführer warnt plötzlich vor Schweizer Bergregion
Luxusgondeln vs. Natur – das sind die Megaprojekte der Skigebiete
Investitionen in Millionenhöhe
Luxusgondeln vs. Natur – die Megaprojekte der Skigebiete
Traditions-Hotel im Berner Oberland verschwindet für immer
Besitzer bauen Wohnhaus
Traditions-Hotel im Berner Oberland verschwindet für immer

US-Reiseführer warnt vor Schweiz

Auch wenn dieser Indikator alleine nicht ausschlaggebend ist, hat die touristische Entwicklung in der Schweiz Folgen. So etwa in der «No List» des US-Reiseführers Fodor's. Gelistet werden Destinationen, von denen man laut den amerikanischen Reiseexperten lieber die Finger lassen sollte. Auf der Liste 2026 stehen weniger überraschende Touri-Hochburgen wie die Kanarischen Inseln, Mexiko-City oder die Region rund um das Montmartre-Quartier in Paris. Doch dieses Jahr trifft es erstmals auch die Schweiz.

Die Jungfrau-Region im Berner Oberland wurde in die globale Negativliste des Fodor’s aufgenommen. Die Amis begründen den Schritt mit der explodierenden Anzahl Besucherinnen und Besucher. «Die Menschen sind gierig darauf, den Gipfel zu besuchen. Sie belasten die schwindenden Gletscher, die natürlichen Ressourcen und das tägliche Leben der Schweizer Bevölkerung.» Marc Ungerer (57), Direktor der Jungfrau Region Tourismus AG, regt sich im Gespräch mit Blick ziemlich darüber auf. Man könne die Lage nicht mit «Orten wie den Kanarischen Inseln oder Mexiko-Stadt mit Besucherströmen in zweistelliger Millionenhöhe» vergleichen.

«Wir werden eine ausgeglichenere Nachfrage generieren»
1:56
Tourismusdirektor Hauswirth:«Wir werden eine ausgeglichenere Nachfrage generieren»
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
      Meistgelesen