Der Tourismus in der Schweiz eilt von Rekord zu Rekord. Gemessen an der Einwohnerzahl geraten einzelne Ortschaften jedoch massiv unter Druck. Im internationalen Vergleich ist die Situation sogar angespannter als in europäischen Hotspots.

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Schweizer Hoteliers können momentan nicht klagen. Das Geschäft läuft gut, in diesem Jahr sind sie drauf und dran, den letztjährigen Übernachtungsrekord von 43 Millionen erneut zu übertreffen. Das zeigen aktuelle Zahlen vom Bundesamt für Statistik (BFS). Dabei steigt nicht nur die Anzahl an schweizerischen, sondern auch ausländischen Gästen. Das stellt klar: Der Schweizer Tourismus funktioniert.

An gewissen Orten bringen die steigenden Besucherzahlen Herausforderungen mit sich. Die Massentourismus-Problematik führte in den letzten Jahren immer wieder zu hitzigen Diskussionen. Einige traditionell sehr beliebte Feriendestinationen werden zunehmend weniger tolerant.

Die ausgelasteten Orte der Schweiz

Ein Indikator, um den Overtourism zu messen, ist die sogenannte Tourismusintensität. Diese vergleicht die Anzahl Logiernächte mit der Einwohnerzahl. Dadurch wird die Grösse von betroffenen Regionen berücksichtigt. Watson hat Daten des BFS ausgewertet und die Intensität für 186 Schweizer Gemeinden ausgerechnet, welche mehr als drei regelmässig geöffnete Hotel- oder Kurbetriebe vorweisen. Auf diese Ortschaften entfallen 80 Prozent aller Übernachtungen in der Schweiz.

Gemeinden mit der höchsten Tourismusintensität 2024

Platz Gemeinde Logiernächte pro Einwohner Logiernächte Einwohner 1 Zermatt VS 269 1'640'200 6099 2 Lauterbrunnen BE 215 500'405 2331 3 Grindelwald BE 210 826'466 3930 4 Samnaun GR 210 157'719 750 5 Morschach SZ 198 272'628 1378 6 Pontresina GR 184 381'487 2072 7 St. Moritz GR 154 768'053 4997 8 Leukerbad VS 144 205'990 1426 9 Saas-Fee VS 144 236'162 1638 10 Interlaken BE 142 867'786 6123

Quelle: Watson und BFS

Die Auswertung zeigt, dass besonders das Wallis, das Berner Oberland, das Bünderland und die Vierwaldstättersee-Region eine sehr hohe Tourismusintensität aufweisen. Oftmals sind die vielbesuchten Destinationen kleinere Gemeinden mit weniger als 5000 Einwohner.

Im Vergleich zum Ausland ist der Indikator in der Schweiz allgemein sehr hoch, wie Watson schreibt. Zum Vergleich: Die meistbesuchten europäischen Reiseziele Mallorca und Paris erhalten eine Tourismusintensität von 57 respektive 20. Auch in Venedig mit 47 Logiernächten pro Einwohner steht die Belastung tiefer.

US-Reiseführer warnt vor Schweiz

Auch wenn dieser Indikator alleine nicht ausschlaggebend ist, hat die touristische Entwicklung in der Schweiz Folgen. So etwa in der «No List» des US-Reiseführers Fodor's. Gelistet werden Destinationen, von denen man laut den amerikanischen Reiseexperten lieber die Finger lassen sollte. Auf der Liste 2026 stehen weniger überraschende Touri-Hochburgen wie die Kanarischen Inseln, Mexiko-City oder die Region rund um das Montmartre-Quartier in Paris. Doch dieses Jahr trifft es erstmals auch die Schweiz.

Die Jungfrau-Region im Berner Oberland wurde in die globale Negativliste des Fodor’s aufgenommen. Die Amis begründen den Schritt mit der explodierenden Anzahl Besucherinnen und Besucher. «Die Menschen sind gierig darauf, den Gipfel zu besuchen. Sie belasten die schwindenden Gletscher, die natürlichen Ressourcen und das tägliche Leben der Schweizer Bevölkerung.» Marc Ungerer (57), Direktor der Jungfrau Region Tourismus AG, regt sich im Gespräch mit Blick ziemlich darüber auf. Man könne die Lage nicht mit «Orten wie den Kanarischen Inseln oder Mexiko-Stadt mit Besucherströmen in zweistelliger Millionenhöhe» vergleichen.