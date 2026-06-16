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Neuer Flugsimulator für alle
Gratis ums Matterhorn fliegen

Der Flugsimulator von Google Earth läuft neu kostenlos in jedem Browser. Ein paar Klicks genügen – und schon hebt man ab. Nur die Steuerung hat ihre Tücken.
Publiziert: 06:43 Uhr
|
Aktualisiert: vor 44 Minuten
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Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Google schaltet den Flugsimulator von Google Earth gratis frei
  • Kein Download nötig – läuft auf Mac, Windows-PC und iPad
  • Steuerung per Maus, Tastatur oder Touch, zwei Flugzeuge zur Wahl
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Tobias BolzernRedaktor Digital

Im Tiefflug über die Kapellbrücke brettern. Eine Pirouette über dem Walensee, dann hoch hinaus übers Matterhorn: Wer schon immer über die Schweiz fliegen wollte, braucht ab sofort nur noch einen Browser.

Seit 12. Juni läuft der Flugsimulator von Google Earth weltweit im Browser: kostenlos und ohne Installation. Versteckt gab es ihn schon lange: 2007 baute Google die Simulation als Easter Egg in die Desktop-Version von Google Earth. Laut Google entstand die Browser-Variante aus Spass am Projekt.

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Google Earth: So findest du den Flugsimulator

Der Simulator läuft nur im Web, dafür auf jeder Plattform: am Mac, Windows-PC oder auf Linux. Als Browser genügt zum Beispiel Chrome oder Safari. Im Flug lädt Google 3D-Gebäude und hochauflösenden Satellitenbilder direkt nach.

Den Simulator findest du über earth.google.com. Dort auf «Google Earth erkunden» klicken, das Menü «Tools» öffnen und «Flugsimulator» wählen. Ein Schieberegler am Bildschirmrand regelt das Tempo. Das Flugzeug kann über Maus, Tastatur oder per Touch gesteuert werden. Einfach ist die Steuerung trotzdem nicht. Bei schnellen Manövern verliert man schnell die Kontrolle über die Maschine. Wer crasht, sieht die Meldung «Du bist abgestürzt. Neu starten?»

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