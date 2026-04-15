So gefährlich ist die Chromebook-Challenge

Laptops in Flammen: Ein Tiktok-Trend bringt Schulen weltweit in Gefahr. Schüler zerstören Geräte, was zu Bränden und Evakuierungen führte. Behörden warnen vor giftigen Gasen und strafrechtlichen Folgen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schüler weltweit setzen Schul-Laptops absichtlich in Brand, gefährlicher Tiktok-Trend

Lithium-Ionen-Akkus setzen giftige Gase frei, hohe Explosions- und Brandgefahr

In New Jersey wurde ein Jugendlicher wegen Brandstiftung dritten Grades angeklagt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Gina Grace Zurbrügg Redaktorin News

Mit der Chromebook-Challenge hat sich in den vergangenen Monaten ein weiterer gefährlicher Trend auf TikTok verbreitet. Dabei versuchen Schülerinnen und Schüler weltweit, Schul-Laptops absichtlich zu beschädigen oder vollständig unbrauchbar zu machen, etwa durch das Einstechen mit Stecknadeln oder das Einfüllen von Flüssigkeiten in die Geräte.

In den USA kam es etwa in einer Schule im US-Bundesstaat Arizona zu Vorfällen, bei denen ganze Klassenzimmer wegen des Geruchs von verbranntem Plastik und Metall nicht mehr nutzbar waren.

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Die Feuerwehr musste kürzlich unter anderem in West Dunbartonshire in Schottland zu einer Schule ausrücken, nachdem ein Schüler einen Laptop kurzgeschlossen und dadurch ein Feuer ausgelöst hatte.

«Verheerende Folgen» durch giftige Gase

Laptops werden mit Lithium-Ionen-Akkus betrieben, die im Brandfall extrem gefährlich sein können. Eine Sprecherin des schottischen Feuerwehr- und Rettungsdienstes erklärte gegenüber der BBC, man sei sich eines «äusserst besorgniserregenden Trends bewusst, der in den sozialen Medien im Zusammenhang mit Chromebook-Laptops verbreitet wird».

Sie fügte hinzu: «Laptops werden mit Lithium-Ionen-Akkus betrieben, die im Brandfall verheerende Folgen haben können, da sie giftige Gase freisetzen, die Menschen sehr schnell überwältigen können.»

Im schlimmsten Fall können die beschädigten Geräte sogar explodieren oder unkontrolliert Feuer fangen. Auch nach der Manipulation bleibt ein Laptop unter Umständen eine Gefahr, wenn er weiter genutzt oder unbeaufsichtigt gelagert wird.

Jugendlichen droht Anklage wegen Brandstiftung

Ein Schüler aus New Jersey wurde wegen Brandstiftung dritten Grades angeklagt, nachdem er seinen Laptop in Brand gesetzt hatte, wie die «BBC» berichtete.

Auch die Sprecherin des schottischen Feuerwehr- und Rettungsdienstes stellte klar «Wer versucht, eine der in diesem Trend beschriebenen Handlungen auszuführen, begeht eine Straftat und kann wegen vorsätzlicher Brandstiftung strafrechtlich verfolgt werden.»

Nicht der einzige bizarre Trend

Manche User essen aber auch Blumentöpfe aus Ton. Ja, richtig gelesen! Auf Tiktok gehören ausgefallene Food-Trends längst zum Alltag, doch dieser geht besonders weit. In einem viralen Video würzt eine Nutzerin einen kleinen Blumentopf, beträufelt ihn mit Limettensaft und isst ihn vor laufender Kamera mit dem Kommentar «Mann, war das lecker.»

1:41 «Die kosten $25!»: Tiktokerin nervt sich über teure Mini-Tontöpfe

Im Netz wird Ton oft als mineralstoffreich angepriesen. Genau darin liegt jedoch die Gefahr. Psychiaterin Alison Hermann betont gegenüber der «New York Post»: «Ton ist keine sinnvolle oder verlässliche Nährstoffquelle.» Und weiter: «Die enthaltenen Mineralstoffe können vom Körper kaum aufgenommen werden.»

Auch eine angebliche «Entgiftung» ist wissenschaftlich nicht belegt – vielmehr drohen gesundheitliche Risiken – etwa schwere Verstopfungen oder ein Darmverschluss.