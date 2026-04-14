Präsidentschaftsfavorit Bardella liebt eine Prinzessin

Ist der französische Politiker Jordan Bardella frisch verliebt? Fotos zeigen den RN-Chef Hand in Hand mit Prinzessin Maria Carolina von Bourbon-Sizilien auf Korsika. Sie ist auch auf Social Media tätig – genau das sorgt für Wirbel.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jordan Bardella und Prinzessin Maria Carolina sorgen für Liebesgerüchte in Frankreich

Fotos zeigen das Paar Hand in Hand auf Korsika spazierend

Bardella gilt als Favorit für Präsidentschaftswahlen 2027 in Frankreich War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fynn Müller People-Redaktor

Heisses Liebesgerücht aus Frankreich: Wie die französische Illustrierte «Paris Match» berichtet, bahnt sich eine Romanze zwischen Jordan Bardella (30), dem Chef des rechtspopulistischen Rassemblement National (RN), und Prinzessin Maria Carolina von Bourbon-Sizilien (22) an. Fotos, die der Zeitschrift vorliegen, sollen die beiden Hand in Hand bei einem Spaziergang auf Korsika zeigen.

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Bardella, der erste RN-Vorsitzende ausserhalb der Le-Pen-Familie, hält sich bedeckt, sagte aber in Interviews, er sei «nicht mehr single» und «ein glücklicher Mann». Maria Carolina, die älteste Tochter von Prinz Carlo, Herzog von Castro, soll er 2025 in Monaco kennengelernt haben.

Wer ist die Frau an seiner Seite?

Prinzessin Maria Carolina führt gleich mehrere Titel und ist eine Nachfahrin König Ludwigs XIV. (1638–1715). Nebenbei ist sie auf Social Media als Influencerin tätig und gibt ihren Fans regelmässig Einblicke in ihr High-Society-Leben. Im Winter 2024 besuchte sie St. Moritz GR und teilte ein Bild davon auf Instagram.

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Ihr Auftreten in den sozialen Netzwerken sorgt für Wirbel. Kritiker vermuten, dass die Beziehung mit Bardella sein Image für ein konservativ-bürgerliches Publikum aufpolieren soll.

Bardella ist Favorit für Präsidentschaftswahlen

Jordan Bardella wuchs in einer Sozialwohnung in Drancy bei Paris auf. Seit 2019 sitzt er im EU-Parlament und gilt als Favorit für die französischen Präsidentschaftswahlen 2027. Zumindest dann, wenn Marine Le Pen (57) nach ihrem Korruptionsurteil nicht kandidieren kann. Politisch setzt Bardella auf eine moderne Inszenierung und spricht über Tiktok eine junge Wählerschaft an, bleibt aber in Fragen der Migration und Identitätspolitik auf harter RN-Linie.

Wie «Paris Match» berichtet, könnte die Verbindung zu Maria Carolina die Wählerschaft zusätzlich erweitern. «Ein unglaublich unkonventionelles Paar», schreibt das Blatt.