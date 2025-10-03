Le Pen taucht mit besonderer Begleitung beim Premier auf

Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen ist am Freitag mit einer aussergewöhnlichen Begleitung bei Verhandlungen mit dem Premierminister aufgetaucht.

1/4 Marine Le Pen ist am Freitag mit einer aussergewöhnlichen Begleitung zu Verhandlungen mit dem Premierminister aufgetaucht. Foto: IMAGO/Bestimage

Bei Verhandlungen kommt es häufig auf die richtige Begleitung an: Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen ist zur jüngsten Verhandlungsrunde mit dem Premierminister nicht wie üblich mit Parteichef Jordan Bardella, sondern mit einem Katzenbaby erschienen.

Die Oppositionspolitikerin trug die Transportbox mit dem Jungtier am Freitag hinter ihrem Rücken, als sie auf die wartenden Fotografen zulief. Die Fotos zeigen, wie Le Pen zunächst versucht, die Box hinter sich zu verstecken.

Ob sie damit Premierminister Sébastien Lecornu weich stimmen oder sich einmal mehr als Tierfreundin in Szene setzen wollte, blieb offen.

Le Pen hat ein Diplom als Katzenzüchterin

Vize-Fraktionschefin Caroline Parmentier hatte am Vortag ein Foto von Le Pen mit dem neugeborenen Kätzchen in der Hand gepostet und dazu geschrieben: «Zwischen zwei Abstimmungen mit dem Fläschchen gefüttert.»

Das Kätzchen könne nicht allein trinken, sie habe sich entschlossen, es zu retten, hiess es aus Le Pens Umgebung. Daher sei es derzeit immer bei ihr.

Auf Instagram postet Le Pen regelmässig Fotos mit Katzen. Zuletzt vor zwei Tagen. Auf dem Foto ist zu sehen, wie sie ein Jungtier füttert. Das kommt bei ihren Anhängern gut an. Das Foto gefällt mehr als 11'000 Nutzern. Ob es dasselbe Tier ist, das sie zu den Verhandlungen mitgenommen hat, ist unklar.

Privat hält Le Pen seit langem mehrere Katzen, die sie schon mehrfach zur Imagepflege eingesetzt hat. Während des Corona-Lockdowns hatte Le Pen ein Diplom als Katzenzüchterin erworben.