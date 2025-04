Frankreichs Premier François Bayrou äussert Zweifel am Urteil gegen Marine Le Pen. Das Gericht hat die rechtsnationale Politikerin von Wahlen ausgeschlossen.

Frankreichs Premier Bayrou zweifelt an Le Pen-Urteil

1/4 Marine Le Pen wurde in Frankreich von Wahlen ausgeschlossen. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Frankreichs Premier François Bayrou (73) hat Zweifel an dem von einem Gericht gegen die rechtsnationale Spitzenpolitikerin Marine Le Pen (56) mit sofortiger Wirkung verhängten Ausschluss von Wahlen geäussert. «Es ist wahr, dass es Fragen gibt», sagte der Zentrumspolitiker im Parlament in Paris. «Nach unserem Rechtsgrundsatz muss gegen jede schwerwiegende Entscheidung in Strafsachen Berufung eingelegt werden können.»

Le Pen war am Montag wegen der Veruntreuung öffentlicher Gelder schuldig gesprochen worden. Teil der Strafe ist, dass die Fraktionschefin des rechten Rassemblement National (RN) fünf Jahre lang nicht bei Wahlen antreten darf.

Bayrou: Parlament soll sich Gedanken machen

Die Strafe tritt sofort in Kraft – anders als eine teils auf Bewährung ausgesetzte Haftstrafe. Le Pen kann damit aller Voraussicht nach nicht bei der Präsidentschaftswahl 2027 kandidieren. Sie kündigte an, gegen das Urteil Berufung einlegen zu wollen. Ein schnelles Ergebnis im Berufungsprozess gilt als unwahrscheinlich.

1:27 Marine Le Pen: «Millionen von Franzosen werden beraubt»

Die vorläufige Vollstreckung einer solchen Strafe führe dazu, dass schwerwiegende Entscheidungen mit möglicherweise irreversiblen Folgen nicht anfechtbar seien, kritisierte Bayrou. «Ich bin der Meinung, dass es diese Möglichkeit geben sollte.» Es sei Aufgabe des Parlaments, sich darüber Gedanken zu machen.